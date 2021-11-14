Победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 600 ребят со всей страны

Лучших в своем обращении поздравил президент РФ Владимир Путин

600 российских школьников и студентов стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого прошел в Международном детском центре «Артек». Отличившихся ребят поздравил в своем обращении Президент России Владимир Путин. Торжественные слова 13 ноября опубликовала пресс-служба главы государства.

«Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, поздравляю всех финалистов: вы также добились отличных результатов. Многим из вас совсем чуть-чуть не хватило до победы, но тем интереснее будет бороться за неё в следующем году», — отметил Владимир Путин.

В этом году в конкурсе приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. Награждение лучших из лучших прошло в пятницу. Победителей выявили по результатам решения заданий и защиты проектов. Ребятам предлагались задания по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

«Большая перемена» — это развивающий проект для школьников, в котором нет учета успеваемости и списка достижений, вроде спортивных наград и побед в олимпиадах. Вместо этого конкурсант в игровой форме проходит серию тестов на интеллект, тип личности, общую эрудицию и профориентацию. Все это помогает подобрать испытания, которые позволят раскрыть его потенциал.

Участие принимают школьники 5-10 классов. Победители среди 10-классников получат денежный приз на обучение, а если поступят на бюджет – то на ипотеку и даже бизнес-стартап. 8-классников и 9-классников также ждут денежные призы, которые они смогут потратить на дополнительное образование, покупку образовательных гаджетов или спортивного снаряжения.

Кроме того, все финалисты получают путевки в один из передовых образовательных центров страны — «Артек».