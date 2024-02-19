Победить засуху: как сделать растения сильнее, обсудили на МАК‑2024 в Челябинске

Правильный режим минерального питания растений на основе почвенной диагностики позволяет получать стабильный урожай в любых условиях

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Новые подходы в растениеводстве обсудили на Межрегиональной агропромышленной конференции — 2024 в Челябинске. Частые засухи, аномально низкий уровень влаги в почве стал проблемой для южноуральских аграриев, которые на протяжении четырех лет противостоят ей.

Снизить негативное влияние засухи и создать задел для обеспечения прироста производства сельхозпродукции призваны технологии. Они основаны на правильном минеральном питании растений.

Когда жидкие удобрения работают лучше

«В начале прошлой посевной кампании влаги едва хватало на всходы. Был один результативный дождь, который на ситуацию не сильно повлиял. Предыдущие четыре года сопровождались природными аномалиями в виде сильной засухи, в результате сегодня мы наблюдаем изменения почвообразовательных процессов и растительного покрова в целом в регионе», — говорит замдиректора по науке Челябинского НИИ сельского хозяйства Николай Глаз.

По его словам, климатические изменения в Челябинской области таковы, что большая часть осадков стала выпадать не летом, как раньше, а в зимний период. Обеспеченность сельхозкультур влагой стала ниже, поэтому многие хозяйства еще до начала посевной проводят исследование почвы.

«В условиях регулярных засух на Урале стал формироваться спрос на жидкие комплексные минеральные удобрения (ЖКУ), которые более эффективно работают в условиях засухи»,— пояснил Николай Глаз.

В отличие от гранулированных, жидким удобрениям не нужна влага для растворения и перевода питательных веществ в почву. Кроме того, жидкие удобрения могут работать как по листу, так и через корневую систему, в обоих случаях питательные вещества растения получают незамедлительно.

Спрос на жидкие удобрения растет, подтвердили представители российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). В ассортименте сети представлено свыше 50 марок удобрений ФосАгро, в том числе жидкое комплексное удобрение APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) и новая марка водорастворимого аммофоса APALIQUA МАФ NP 12:61, который можно применять в любых системах полива.







«ЖКУ обеспечивает растения сбалансированным питанием: легкодоступный фосфор стимулирует рост корневой системы. Применяя его в системе минерального питания, аграрии помогают растениям легче проходить засушливые периоды и формировать урожай. Такие технологии все чаще используют не только в Челябинской, но и Курганской, Свердловской, Тюменской областях и других регионах», — пояснил директор екатеринбургского офиса «ФосАгро-Регион» Сергей Тропин.

На Урале офис «ФосАгро-Регион» был открыт в августе 2021 года. Его открытие упростило механизм оформления заказов и сократило сроки доставки внутри Уральского федерального округа.





«Мы ежегодно закупаем минеральные удобрения ФосАгро. Удобно, что открыли офис в Екатеринбурге. Заметили, что сроки доставки удобрений сократились, а расходы на транспортировку уменьшились. Есть возможность оперативно забрать товар, что очень важно весной, когда каждая минута на счету», — говорит фермер из Красноармейского района Ринат Абдулфаизов.

Благодаря сильному и надежному партнеру фермер уверенно планирует будущее своего предприятия. Например, в этом году он полностью сохранил площадь посевов под зерновые и масличные культуры. Это внушительный объем: в планах — засеять более 1,5 тысячи гектаров.

Больше ресурсов для роста

Однако не только применение жидких форм удобрений помогает нивелировать последствия засухи. Чтобы аграрии получали максимальный эффект от применения удобрений в виде роста урожаев и прибыли, «ФосАгро-Регион» ежегодно расширяет ассортимент продукции и спектр услуг. Новый сервис мониторинга плодородия почв позволяет аграриям заказать агрохимический анализ с помощью автоматизированного оборудования и получить карты полей и подробные рекомендации по применению удобрений с учетом разных зон плодородия.





В масштабах страны «ФосАгро-Регион» ежегодно проводит более двухсот агрохимических обследований. На основе этих и других данных эксперты агрономической службы разрабатывают более тысячи схем эффективного питания растений. Это экономит сельхозпредприятиям до 30% затрат и помогает повышать урожайность на 10—25% в зависимости от культуры.

«Агрохимический анализ почвы — это основа планирования в работе с удобрениями. Его необходимо делать перед закупкой, чтобы точно понимать, какие удобрения нужны для получения урожая. Мы применяем удобрения ФосАгро, поскольку уверены в качестве продукции. С „ФосАгро-Регион“ сотрудничаем давно, еще до открытия офиса в Екатеринбурге. Хорошо, что компания развивается, становится ближе к нам, потребителям», — делится опытом фермер из Троицкого района Каракул Жанабаев.

С этого года в ассортименте «ФосАгро-Регион» помимо минеральных удобрений и средств защиты растений появились семена основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции от партнеров сети. Таким образом, аграрии могут планировать комплексные закупки на более выгодных условиях. При этом рекомендации агрономической службы по применению удобрений включают и сортовые особенности гибридов. Такой системный подход открывает больше ресурсов для роста эффективности.





По словам владельца КФХ «Березка» (Чесменский район) Дениса Шумских, в использовании удобрений важна система — использование подходящих технологий для выращивания сельхозкультур. Чем больше факторов учитывает технолог при планировании, тем более предсказуем результат.

«В этом году мы увеличили объемы приобретения удобрений. Потому что это главная инвестиция в урожай и возможность повысить рентабельность. Проблему с засухой в регионе хорошо знаем, ищем разные пути решения этой проблемы. В том числе оставляем поля под пары, это помогает накоплению влаги и азота в почве, а потом вносим фосфорсодержащие удобрения для баланса», — пояснил Денис Шумских.

По словам фермера из Октябрьского района Оксаны Крель, важно работать с проверенными компаниями, чтобы не стать жертвами мошенников или недобросовестных продавцов.

«Мы работаем с надежным и проверенным поставщиком — компанией „ФосАгро-Регион“, хотя в последнее время на рынке предложение значительно выросло, появилось много фирм-однодневок, которые продают удобрения сомнительного качества», — сообщила она.

Компания «ФосАгро-Регион» представила новые технологии минерального питания растений на МАК-2024 в Челябинске. Напомним, МАК-2024 — это крупнейшая на Урале конференция для представителей и предприятий агропромышленного комплекса, ежегодно объединяющая около тысячи посетителей и партнеров на одной площадке. МАК-2024 проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

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