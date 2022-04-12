Плотину Айского водохранилища отремонтирует за 202 млн рублей челябинская компания

Работы запланированы на два с половиной года

В ближайшее время в Златоусте начнут реконструкцию плотины Айского водохранилища. Сооружение находится в аварийном состоянии с 2019 года. Чтобы найти компанию для проведения ремонта, администрация города устраивала аукцион. По данным портала госзакупок, его признали несостоявшимся, потому что заявку подавала только одна фирма — МП «Гидроремонт» из Челябинска. Тем не менее ее документы конкурсная комиссия одобрила, поэтому с ней заключат договор.

На реконструкцию гидротехнического сооружения направят 201,6 млн рублей. Источниками финансирования значатся федеральный, областной и городской бюджеты. Работы будут идти до ноября 2024 года. «Гидроремонту» предстоит:

отремонтировать крепления откосов и досыпать укрепления гребня,

отремонтировать или заменить железобетонные конструкции береговых устоев и днища, затворов, пазов, грузоподъемного оборудования, служебного мостика, отводящего канала,

обеспечить электрифицированный подъем затворов и освещение площадки водосброса,

отремонтировать или заменить водоводы от водоприемной камеры протяженностью около 1,3 км в две нитки из полиэтиленовых труб.

Айское водохранилище построили в 1961 году, оно расположено неподалеку от поселка Балашиха, входящего в Златоустовский городской округ. Водоем также называется Балашихинским. Плотину возводили для снабжения города питьевой водой и хозяйственных нужд. Гидротехническое сооружение является собственностью муниципалитета, оно находится в ведении МУП «Водоснабжение Златоустовского городского округа».





Весной 2019 года произошел крупный обвал грунта, появились трещины. Сооружение признали аварийным и небезопасным. Тогда же специалисты заявили: если произойдет прорыв, дома десятков тысяч людей рискуют оказаться под водой. В том же 2019-м за 20 млн рублей провели ремонт, который позволил обеспечить безопасное прохождение уже трех весенних паводков. В феврале этого года в Златоусте состоялся суд по иску прокурора города, который потребовал от мэрии принятия оперативных мер по устранению нарушений при эксплуатации сооружения. Администрацию обязали провести ремонт.

«В течение 2019–2020 годов на сооружении укрепили разрушенную сторону и соорудили обводные каналы для экстренного аварийного сброса воды. Одновременно шла разработка проектно-сметной документации. Этот процесс занял продолжительное время, ведь надо учитывать специфику гидротехнического сооружения, которое относится к объектам ведения Нижне-Обского бассейнового водного управления. В 2021 году проект по ремонту водосбросного сооружения прошел госэкспертизу», — сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

МП «Гидроремонт» создано в марте 1990 года, сообщается на официальном сайте организации. С 2007-го работает как группа компаний. Специализируется на предоставлении различного вида подводно-технических работ, в том числе ремонт гидротехнических сооружений, реконструкция и усиление плотин. В 2020 году чистая прибыль компании составляла 1,8 млн рублей, сказано в базе данных «СБИС». «Гидроремонт» участвовал в более 160 аукционах, победив в 64 из них. Общая сумма заключенных контрактов — почти 211 млн рублей. Компания выполняла различные работы для МУП «ПОВВ», обслуживала ТЭЦ холдинга «Фортум», Троицкую ГРЭС и ГРЭС организации «Электрогенерация».