«Питательный коктейль» поможет растениям пережить засуху

«День поля» Челябинской области показал аграриям новые резервы для роста урожайности

Почему удобрения — лучшая инвестиция для аграриев и как правильно организованное питание почвы помогает получать стабильно высокие урожаи даже во время засухи — ответы на эти и другие вопросы смогли узнать посетители сельскохозяйственной выставки «День поля — 2022» в Челябинской области.





Крупнейший аграрный форум региона собрал порядка 100 ведущих компаний в сфере АПК, включая представителей сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Сферу минерального питания на выставке представила компания «ФосАгро-СевероЗапад», один из главных поставщиков минеральных удобрений в Челябинской области. Компания является частью крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро») и усиливает свое присутствие в регионе. В прошлом году на Урале начал работать региональный офис компании.

«Обеспечить южноуральских аграриев качественными удобрениями — наша первостепенная задача. Многие сельхозтоваропроизводители Челябинской области являются нашими надежными партнерами уже много лет и добиваются отличных результатов в работе не только по показателю прироста урожайности, но и по рентабельности агробизнеса. Это становится возможным с помощью рационального применения систем минерального питания на основе высококачественных экоэффективных минудобрений „ФосАгро“. Эксперты службы агросопровождения всегда открыты для консультаций», — рассказал директор регионального офиса компании Сергей Тропин.





Помимо прямых поставок минеральных удобрений компания развивает дополнительные сервисы: это агроконсультирование и агрохимобследование почв. С помощью высокоточного автоматизированного оборудования эксперты компании отбирают пробы почв и отправляют их на исследования в партнерские лаборатории. На основании этих данных аграрии получают от компании точные рекомендации, какие удобрения и в каких дозировках следует вносить на каждом поле.

Тема рационального и эффективного применения минудобрений нашла отражение и в официальной повестке выставки «День поля». Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, который много лет возглавлял министерство сельского хозяйства, во время осмотра выставки ознакомился со стендом «ФосАгро-СевероЗапад» и отметил, что внесение минеральных удобрений очень важная задача для получения урожая.





В текущем году регион увеличил план сбора основных сельхозкультур. Положительным прогнозам сегодня способствуют благоприятные погодные условия и своевременные меры государственной поддержки. Однако те аграрии, которые знают о важности питания почвы и уже многие годы являются покупателями удобрений «ФосАгро», научились получать стабильно высокие урожаи при любых погодных условиях. Например, крестьянско-фермерское хозяйство Тороджа Махмадова специализируется на выращивании картофеля и овощей в открытом грунте и теплицах. По словам главного агронома предприятия Домуллоджона Бобоева, после того как в 2014 году хозяйство перешло на удобрения «ФосАгро», урожайность выросла на 8—12 процентов.

«Мы перепробовали удобрения множества разных производителей. Попадались такие, которые пытаешься растворить в воде — а они не растворяются. С продукцией „ФосАгро“ никаких проблем не знаем. Удобрения качественные, и содержание компонентов в них всегда соответствует заявленному. Поставки всегда вовремя. Любые вопросы, пожелания — нам всегда идут навстречу», — отмечает аграрий.





В ассортименте «ФосАгро» — более 50 марок, в том числе высокоэффективные комплексные удобрения с микроэлементами в одной грануле и жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) APALIQUA. Жидкая форма обеспечивает наивысшую степень усвоения растениями питательных веществ, что особенно актуально в засушливом климате Южного Урала. ЖКУ подходит как для внесения в почву, так и для листовой обработки. Кроме того, это удобрение отлично сочетается с любыми гранулированными удобрениями, так что фермер может приготовить на его основе «питательный коктейль» с необходимыми именно ему свойствами.





Оценить эффективность ЖКУ аграрии смогли тут же, на мероприятии. Выставка проходила на территории опытного участка Челябинского НИИ сельского хозяйства, который вместе с компанией «ФосАгро-СевероЗапад» заложил в этом году демонстрационные посевы яровой пшеницы. Специалисты сравнивают экономическую эффективность одно- и двукратной обработки ЖКУ с необработанным контролем. Итоги подведут после уборки урожая, но и сейчас разница в состоянии посевов бросается в глаза даже неспециалисту: обработанные жидким удобрением растения гораздо выше и зеленее тех, которые не удобряли.





«Даже по себе знаю: если человек питается сбалансированно и полноценно, то он полон сил и может долго продуктивно работать. Так же и у растений: если они получают хорошее питание, то легче переносят засуху и будут давать хороший урожай», — рассказывает еще один постоянный клиент «ФосАгро-СевероЗапад», фермер из Троицкого района Каракул Жанабаев.

Благодаря выставке «День поля» о жидких комплексных удобрениях, как и о другой продукции «ФосАгро», теперь знают и многие другие фермеры. И вскоре наверняка оценят их, как это уже сделали их успешные коллеги.