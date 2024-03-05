Петр Колтыпин назначен председателем Уральского банка Сбербанка

В должность он вступит в начале апреля 2024 года

Erid: 2SDnjcK5jBv

Петр Колтыпин переходит в Уральский банк Сбербанка из Волго-Вятского банка Сбербанка. Он будет председателем.

Петр Колтыпин родился 8 июля 1973 года в городе Калинине Калининской области. В 1995 году окончил Новочеркасский государственный технический университет, в 2007-м — финансовую академию при правительстве РФ. В 1996 году начал работать в Сбербанке. С 2011 года — председатель Северо-Кавказского банка Сбербанка, в 2014—2015 годах — председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка. С 2015 года — старший вице-президент, руководитель блока «Территориальное развитие» в Москве. С 2016-го — вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.

Под руководством Петра Колтыпина команда стабильно перевыполняет показатели и демонстрирует лидерские позиции. При его участии в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка реализованы инфраструктурные и комплексные проекты в сфере здравоохранения, образования, ESG, а также внесен существенный вклад в развитие цифровизации регионов. Петр Колтыпин награжден государственной наградой «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, воспитывает четверых детей, увлекается парашютным спортом, триатлоном, марафонец, летает на вертолете и самолете.

Дмитрий Суховерхов, ранее возглавлявший Уральский банк Сбербанка, переходит на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка. В течение месяца Петр Колтыпин и Дмитрий Суховерхов завершат работу на текущих местах, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

«Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача — переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи»,— говорит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Реклама.

Рекламодатель — ПАО «Сбербанк».