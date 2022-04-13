Пешеходную улицу на северо-западе Челябинска построят за 116 млн рублей

Новое общественное пространство появится осенью этого года

Со второй попытки комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска нашел компанию, которая построит пешеходную зону на улице 40-летия Победы в микрорайоне Академ Riverside. Прогулочное пространство к концу октября этого года появится на участке между улицами Братьев Кашириных и Университетской Набережной. По данным портала госзакупок, работы выполнит компания «Арсак». С ней заключат контракт на 116,4 млн рублей.

Уже этой осенью на улице 40-летия Победы появятся площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и выгула собак, велодорожка, детские игровые зоны, тротуары из бетонной плитки, скамейки и урны, светодиодное наружное освещение. Определены места для озеленения — на будущем бульваре высадят 302 крупномера и почти 3 тыс. кустарников, уложат более 9 тыс. кв. м газона.





Компания «Арсак» проведет благоустройство по проекту, в разработке которого принимали участие жители микрорайона Академ Riverside. Они помогали создавать архитектурную концепцию и проводить анализ территории.

«Несколько лет назад мы пообщались с жителями, они высказали, что хотели бы, чтобы здесь была бульварная зона. Нам удалось этот кусочек, 455 метров, выкроить. В 2020 году начали проектировать, в 2021-м уже получили готовый проект. В этом году получена положительная экспертиза. Как будет готова земля, это обычно апрель-май, приступим к реализации проекта. Мы очень надеемся, что придет хороший подрядчик, который выполнит эти работы за строительный период, и к осени мы получим этот бульвар», — рассказывала глава Челябинска Наталья Котова.





Первый аукцион, проводившийся в марте, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Во втором участвовал только «Арсак». Эта компания образована в 2014 году и зарегистрирована в Москве. В Челябинске фирма выполняла часть работ по реконструкции набережной возле КРК «Мегаполис». Занимается строительством нового участка улицы Конструктора Духова в Чурилово (от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда). Этим летом будет выполнять часть масштабного благоустройства территории возле дворца спорта «Юность». Также компания получила контракт на строительство нового участка улицы Молдавской, который соединит две крупные магистрали — проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска.

Ранее «Арсак» занимался строительством и ремонтом дорог в Пласте, Челябинске, Троицке, поселке Терема, селах Варламово и Коелга, деревне Шабунина. Всего компания участвовала в 190 аукционах, победила более чем в 20 из них. Контрактов было заключено почти на 695 млн рублей. В 2020 году чистая прибыль фирмы составила 6,7 млн рублей.