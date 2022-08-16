Первый магазин низких цен «Чижик» открыли в Челябинске

Выясняем, насколько выгоднее в нем совершать покупки

В Челябинске начал работу первый магазин торговой сети «Чижик» (проект X5 Group), расположенный на улице Российской, 63. Он работает в формате «жесткого дискаунтера», то есть цены на торговых полках должны быть минимум на 10—15% ниже, чем в рознице. Корреспонденты ИА «Первое областное» выяснили, насколько выгоднее здесь на самом деле совершать покупки.

Открытие «Чижика» в Челябинске вблизи площади Павших Революционеров не прошло незамеченным: броская вывеска и креативное название магазина сразу привлекли покупателей. Еще бы, ведь продукты здесь обещают «по улетным ценам».





На входе в магазин витрина с самыми выгодными предложениями недели: товары, попавшие на эти торговые полки, продаются по минимальной цене. Товар быстро расходится.







Выбор продуктов питания здесь достаточно широкий: в ассортименте представлены колбасы, сезонные овощи и фрукты. Есть молочная продукция под новым для Челябинска брендом «Светаево», изготовленная Верховским молочно-консервным заводом. По многим позициям — пустые полки, поскольку товар с утра уже раскупили.







Есть полка с разными видами кетчупов, пряностей и соленьями. К примеру, популярный кетчуп «Хайнц» здесь можно купить по 69,9 рубля. В челябинских супермаркетах столь низкая цена возможна только во время проведений акций. Раскупленный товар постоянно пополняется сотрудниками зала.





Выбор напитков тоже богат: полки буквально ломятся от количества бутылок «Кока-Колы» (есть оригинальная и российский аналог), минеральной воды разных брендов, в том числе «Боржоми». И цена очень привлекательная.





Холодильники с мороженым, как магнит, притягивают юных посетителей: цены на любимое летнее лакомство стартуют здесь от 34 рублей. Правда, широко известных марок не так много.





Ранее представители сети сообщали, что 40% продукции будет представлено под собственной маркой, но мы такой не нашли. При этом здесь можно купить электронную технику от российских производителей — и даже плазменный телевизор «Блэктон» или, к примеру, отечественную микроволновку. Импортозамещение в действии.





Отметим, что товары здесь для самых экономных покупателей, но и категория продукции соответствующая. На полках не найти премиальных продуктов питания по низким ценам, их здесь нет. Ажиотажного спроса на продукцию магазина тоже нет: время ожидания для оплаты в кассе продукции не превышает 10 минут.





Формат «жесткого дискаунтера» совсем не новый для Челябинска. В этой нише в городе работает сразу несколько крупных федеральных компаний, поэтому аншлага при открытии «Чижика» не случилось. Возможно, стоит еще чуть снизить цены?

