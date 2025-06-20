Первый частный город‑спутник Челябинска построит курорт

Также там появятся детсады, школа и медцентр

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и учредитель ООО «Эльтаун Девелопмент» Василий Курбацких на ПМЭФ-2025 подписали соглашение, обеспечивающее дальнейшее развитие проекта первого частного города-спутника Челябинска, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект, начатый в 2019 году, предполагает создание полноценной городской среды с жилыми кварталами и промышленной зоной. К 2030 году в «Городе Эльтаун» планируется проживание более 30 тысяч человек. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 75,5 млрд рублей.

Проект строится по принципу «Живи, учись, работай, отдыхай», включающему в себя как комфортабельные жилые зоны, так и развитую инфраструктуру. Уже сейчас функционирует среднеэтажный центр с магазинами, кафе и другими объектами социальной инфраструктуры.

В рамках соглашения запланировано строительство нескольких детских садов, школы и медицинского центра. В 2023 году началось строительство бизнес-парка, первая фаза которого предоставит площади для девяти предприятий-резидентов. Вторая фаза проекта предполагает создание еще 15 тысяч рабочих мест на площади 420 тысяч квадратных метров.

Рекреационная зона проекта площадью более 35 гектаров будет расположена на берегу озера Скалистого. Сейчас ведется проектирование круглогодичного курорта, предлагающего разнообразные виды отдыха — от спортивного до оздоровительного.