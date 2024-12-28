Перспективы креативной экономики обсудили на заседании комиссии Госсовета под руководством Алексея Текслера

Создание перечня видов экономической деятельности позволит избежать дублирования ОКВЭД

Сегодня, 28 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заключительное в этом году заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», участники которого обсудили перспективы развития креативной экономики в регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В центре внимания — формирование перечня видов экономической деятельности в сфере креатива и Единого реестра субъектов креативных индустрий. Это необходимо для того, чтобы в перспективе избежать дублирования ОКВЭД производственными компаниями.

Открывая совещание, Алексей Текслер отметил, что вопросы, которые обсуждаются сегодня на площадке комиссии, носят прикладной характер.

«Совсем скоро вступит в силу федеральный закон о креативных индустриях. Поэтому вопросы сегодняшней повестки очень важны для системной организации работы в рамках направления креативных индустрий. Они определяют не только отнесение субъектов к креативным индустриям как таковым, но и возможность получения ими мер государственной поддержки», — считает глава региона.





О формировании подходов по определению видов экономической деятельности креативного сектора подробно рассказала заместитель министра экономической развития РФ Татьяна Илюшникова. По ее словам, в 2025 году федеральный Минэк, как основной регулятор в сфере креативной экономики, будет формировать перечень видов деятельности и активно включать в эту работу регионы.

«Предстоит серьезная аналитическая работа, которая должна опираться на опыт регионов и мнение экспертного сообщества, в том числе на площадке комиссии Госсовета. Для регионов развитие креативных индустрий — это новые возможности и точки роста», — добавила она.

Как руководитель комиссии Госсовета РФ Алексей Текслер добавил, что сейчас важно достичь определенности по перечню ОКВЭД в креативном секторе. Он обратил внимание на ряд проблем в формировании текущей версии ОКВЭД.

«Пока выделение какого-либо вида деятельности в одной части ОКВЭДа исключает возможность его отнесения к другим видам. Приведу пример: у нас в Челябинской области более двухсот лет развивается такая „креативная индустрия“, как златоустовская гравюра по стали. Сегодня это производственный ОКВЭД — производство готовых металлических изделий. Но все мы знаем, что креатива там больше. Возникает вопрос, можно ли иметь обычный производственный ОКВЭД и относить его к креативным индустриям», — уточнил губернатор.





Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сообщил, что на уровне Госдумы запланирована большая работа по синхронизации федерального и региональных законодательств.

«Отдельная тема — выявление наиболее успешных практик поддержки креативного сектора и их распространение на регионы», — отметил он.

Директор Дивизиона развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Екатерина Черкес-заде добавила, что в России уже есть регионы-драйверы, где активно внедряются собственные меры поддержки креативной экономики.





В Челябинской области уже принят региональный закон, обеспечивающий регулирование креативной экономики на уровне субъекта. Кроме того, Южный Урал в числе 20 субъектов России реализует региональный стандарт по развитию креативных индустрий, разработанный АСИ. В области действует региональная экспертная группа, которая состоит из креативных предпринимателей и представителей сферы образования.