Сегодня, 28 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заключительное в этом году заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», участники которого обсудили перспективы развития креативной экономики в регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
В центре внимания — формирование перечня видов экономической деятельности в сфере креатива и Единого реестра субъектов креативных индустрий. Это необходимо для того, чтобы в перспективе избежать дублирования ОКВЭД производственными компаниями.
Открывая совещание, Алексей Текслер отметил, что вопросы, которые обсуждаются сегодня на площадке комиссии, носят прикладной характер.
«Совсем скоро вступит в силу федеральный закон о креативных индустриях. Поэтому вопросы сегодняшней повестки очень важны для системной организации работы в рамках направления креативных индустрий. Они определяют не только отнесение субъектов к креативным индустриям как таковым, но и возможность получения ими мер государственной поддержки», — считает глава региона.
О формировании подходов по определению видов экономической деятельности креативного сектора подробно рассказала заместитель министра экономической развития РФ Татьяна Илюшникова. По ее словам, в 2025 году федеральный Минэк, как основной регулятор в сфере креативной экономики, будет формировать перечень видов деятельности и активно включать в эту работу регионы.
«Предстоит серьезная аналитическая работа, которая должна опираться на опыт регионов и мнение экспертного сообщества, в том числе на площадке комиссии Госсовета. Для регионов развитие креативных индустрий — это новые возможности и точки роста», — добавила она.
Как руководитель комиссии Госсовета РФ Алексей Текслер добавил, что сейчас важно достичь определенности по перечню ОКВЭД в креативном секторе. Он обратил внимание на ряд проблем в формировании текущей версии ОКВЭД.
«Пока выделение какого-либо вида деятельности в одной части ОКВЭДа исключает возможность его отнесения к другим видам. Приведу пример: у нас в Челябинской области более двухсот лет развивается такая „креативная индустрия“, как златоустовская гравюра по стали. Сегодня это производственный ОКВЭД — производство готовых металлических изделий. Но все мы знаем, что креатива там больше. Возникает вопрос, можно ли иметь обычный производственный ОКВЭД и относить его к креативным индустриям», — уточнил губернатор.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сообщил, что на уровне Госдумы запланирована большая работа по синхронизации федерального и региональных законодательств.
«Отдельная тема — выявление наиболее успешных практик поддержки креативного сектора и их распространение на регионы», — отметил он.
Директор Дивизиона развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Екатерина Черкес-заде добавила, что в России уже есть регионы-драйверы, где активно внедряются собственные меры поддержки креативной экономики.
В Челябинской области уже принят региональный закон, обеспечивающий регулирование креативной экономики на уровне субъекта. Кроме того, Южный Урал в числе 20 субъектов России реализует региональный стандарт по развитию креативных индустрий, разработанный АСИ. В области действует региональная экспертная группа, которая состоит из креативных предпринимателей и представителей сферы образования.