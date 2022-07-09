Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий банковские переводы физических лиц между своими счетами на сумму до 1,4 миллиона рублей. Законопроект внесли глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев, документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ»,— говорится в документе.

Отмечается, что внесение изменений в закон «О банках и банковской деятельности» направлено на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения денег.

Также законопроектом предлагается ввести запрет на дифференциацию процентных ставок по вкладам в зависимости от способа его внесения, а также приобретения или отказа от приобретения вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг.

Кроме того, предусматривается обязанность банков бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения срока вклада по срочным вкладам, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, — в течение пяти календарных дней после дня наступления таких обстоятельств.