Перераспределение табачных акцизов принесет бюджетам регионов 70 млрд рублей с 2023 года

Общий объем поступлений в бюджет составляет около 700 млрд рублей в год

Прямое поступление части табачных акцизов в бюджеты регионов для стимулирования борьбы с нелегальными сигаретами и ростом «черного рынка» может начаться с 2023 года. По оценке Счетной палаты, объем дополнительных доходов может составить более 70 млрд рублей ежегодно.

Общий объем поступлений «табачных» акцизных платежей в российский бюджет составляет около 700 млрд рублей в год. Порядка 15% акцизов, или более 100 млрд рублей, бюджет теряет из-за незаконного оборота табачных изделий, заявил в Екатеринбурге на круглом столе «Нелегальный оборот табачной продукции: влияние на экономику в УрФО и необходимые меры для решения проблемы» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Идея о передаче акцизов на табак в регионы — это не вопрос сбалансированности региональных бюджетов, а прежде всего попытка мотивировать их на борьбу с нелегальными продажами сигарет. <...> Мы предлагаем начать с 10%, то есть это порядка 70 млрд рублей. Это не катастрофично для федерального бюджета»,— сказал аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин на форуме, организованном при поддержке портала «стопнелегальныйтабак.рф».

Для «обеления» российского рынка табачных изделий необходимо учитывать опыт алкогольной индустрии.

«Здесь перераспределение акцизов все больше идет в сторону регионов. Доля в этом году составит 84%. Мы увидели положительный результат», — сказал Андрей Батуркин.

Эксперт считает, что распределять акцизные доходы можно по результатам «белых» продаж, которые фиксируются в государственной информационной системе маркировки товаров (ГИС МТ «Честный знак»).

По мнению Сергея Рябухина, кроме передачи части акцизов в региональные бюджеты для дальнейшей борьбы с теневым рынком сигарет в России нужно создать единый центр принятия решений — Росалкогольтабакрегулирование, гармонизировать акцизные ставки на Евразийском таможенном пространстве, внести поправки в Уголовный кодекс об усилении ответственности за криминальную деятельность, связанную с контрабандой табачной продукции.

Передачу части акцизов напрямую в региональные бюджеты поддержали эксперты и региональные чиновники. По мнению Елены Жуковой, начальника отдела регулирования и развития торговой деятельности Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

По словам Ивана Смирных, заместителя директора Департамента экономического развития Курганской области, передача части акцизных доходов в регионы позволит направить на борьбу с нелегальной торговлей дополнительные силы и ресурсы.

Татьяна Рощенко, начальник отдела торговли, питания и услуг, начальник управления по развитию потребительского рынка Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, отметила, что для обеспечения прозрачности рынка необходимо более плотное взаимодействие всех задействованных органов власти, а также дополнительное финансирование, в том числе за счет передачи части акцизных доходов в субъекты Федерации.

Доля нелегального оборота табачной продукции в УрФО, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), составляет 10,2%, т. е. каждая 10-я пачка сигарет на Урале — контрафакт или контрабанда. В приграничных регионах уровень нелегальной торговли существенно выше: в Челябинской области доля нелегального табака доходит до 18,8%, в Курганской — 21%.

До реализации инициативы о передаче части табачных акцизов в бюджеты всех регионов, расширения контрольно-надзирательных полномочий местных властей и стабилизации экономического положения оборот нелегальных сигарет в России продолжит расти, опасаются эксперты. В 2021 году только на внутреннем рынке была пресечена реализация порядка 250 тыс. пачек сигарет, не маркированных акцизными марками, поделился Станислав Васев, заместитель начальника Челябинской таможни.

«За истекший период 2022-го и весь 2021 год мы изъяли более 360 тыс. нелегальных табачных изделий, и работа продолжается», — добавил Виталий Кокоша, первый заместитель начальника Уральской оперативной таможни.

По его мнению, борьба с контрабандой и контрафактом табака наиболее эффективна при скоординированных и комплексных действиях задействованных региональных властей.