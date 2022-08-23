Передвижная эколаборатория ЧМК получила аккредитацию

В проект инвестировали более 21 млн рублей

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») запустил в эксплуатацию передвижную экологическую лабораторию — она получила аккредитацию для проведения анализа атмосферного воздуха. Вложения в проект составили более 21 млн рублей.

Аккредитация подтверждает компетентность лаборатории в измерении концентрации загрязняющих веществ в воздухе и достоверность получаемых данных. Результаты измерений в режиме реального времени теперь можно передавать в информационную систему городского экомониторинга. Подключить к ней ЧМК планируется в 2023 году: система состоит из 24 стационарных постов, расположенных в разных районах города, которые измеряют уровень концентрации веществ в атмосфере. В настоящее время идет работа над программой по передаче данных.





В кузов микроавтобуса вместился весь функционал для измерения уровня загрязнения воздуха. На вооружении мобильной лаборатории ЧМК находятся газоанализаторы, газовый хроматограф, погодная станция для измерения температуры, влажности, атмосферного давления, скорости и направления ветра, а также подогреваемые пробоотборные зонды, которые позволят проводить экологический контроль даже в самые холодные дни в году.

Оборудование позволяет определять концентрацию 11 загрязняющих веществ: оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, фтористых газообразных соединений, формальдегида, бензола, фенола, нафталина, взвешенных частиц.

«Сейчас мы отлаживаем кадровую работу: идет подготовка экологов предприятия, которые будут наблюдать за состоянием атмосферного воздуха. Это дополнительное мероприятие, которое мы реализуем помимо программы, закрепленной в экосоглашениях с губернатором Алексеем Текслером», — отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.