Перед Новым годом салоны красоты в Челябинске подняли цены

Журналист ИА «Первое областное» посчитал, как выросли расходы на праздничный образ

Самые длинные очереди к мастерам салонов красоты выстраиваются перед Новым годом. Клиенты уже с ноября начинают готовиться к праздничным фотосессиям и корпоративам. Сейчас до конца декабря занято 80-90% свободных мест на процедуры. Корреспондент ИА «Первое областное» изучил цены на популярные у женщин и мужчин бьюти-услуги в Челябинске в конце уходящего года.

Мы предположили, что женщины в последний месяц года чаще всего записываются на укладки, макияж и маникюр. Для расчета средних цен на услуги изучили прайсы нескольких салонов красоты Челябинска. Прическа в уходящем году обойдется в среднем от 1000 рублей. Маникюр, гель-лак и однотонное покрытие в среднем стоит 1200 рублей. Челябинские визажисты сделают вечерний макияж в среднем за 1600 рублей. В сумме бьюти-траты для женщин перед Новым годом обойдутся в сумму от 3800 рублей.

Мужчинам подготовка к празднику обойдется дешевле. Мы рассчитали среднюю стоимость стрижки, оформления бороды и мужского маникюра. Стрижка в Челябинске в среднем обходится от 650 рублей. Оформление бороды стоит в среднем от 500 рублей. Мужской маникюр, отличающийся от женского отсутствием покрытия гель-лаком, стоит в среднем 650 рублей. Итого, предновогодние траты для мужчин составят в среднем 1800 рублей.

По словам мастера ногтевого сервиса и перманентного макияжа салона красоты Broviguby в Челябинске Ксении Рухтиной, цены на услуги по сравнению с прошлым годом выросли, но незначительно. Однако значительно увеличилась стоимость расходных материалов.

«Это связано с ростом доллара и со спросом на расходные материалы, так как многое берут и медики (перчатки, маски, одноразовые пеленки, шапочки и тому подобное). На какие-то позиции стоимость стабилизировалась», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» Ксения Рухтина.

Тенденцию на подорожание материалов отметил и владелец челябинской сети маникюрных салонов «Вензель» Владимир Емельянов. Например, обезжириватели для волос подорожали на 20%, шапочки — на 50%, одноразовые простыни и салфетки — на 30-60%, гель-лаки — не более чем на 10%. По мнению директора бьюти-бизнеса, это связано с ростом цен на сырье для изготовления материалов, коммунальные затраты, перевозки.

«Цены по брендам изменились по-разному. На что-то выросли даже, но это редкость. В основном все подорожало, но цены росли постепенно. По субъективным ощущениям прирост составил 10% в среднем и выше. Также подорожали бытовые товары, например, чай, кофе, которые входят в стоимость услуг. Рост стоимости продукции — процесс неизбежный. В подавляющем большинстве стран инфляция происходит постоянно. Поэтому товары будут и дальше дорожать. Вопрос — насколько? Мы тоже планируем повышать цены на услуги. К этому мы долго готовились. На протяжении нескольких недель мы изучали рынок», — поделился с корреспондентом ИА «Первое областное» Владимир Емельянов.

Из-за подорожания товаров бизнес вынужден менять цены. Большинство салонов красоты пересматривают прайсы в ноябре-декабре, реже — в январе-марте. «Высоким» сезоном для бьюти-индустории Владимир Емельянов назвал лето и декабрь, спад происходит в январе-феврале и октябре-ноябре.





На доход бьюти-мастеров в уходящем году могло повлиять падение трафика клиентов из-за введения системы проверки QR-кодов. Директор салона «Вензель» отмечает снижение спроса на бьюти-услуги. Это связано как с введением QR-кодов, так и с опасениями посетителей за свое здоровье и протестами антипрививочников.

«Введение QR-кодов повлияло абсолютно на всех. Кто скажет, что не повлияло — обманет. Здесь вопрос масштаба влияния. Как минимум, у нас есть противники вакцинации, которые запустили такой челлендж — не ходить вообще никуда, чтобы бизнес начал оказывать давление на власть, каким-то непонятным чудом. Они из принципа перестали везде ходить, пока не снимут режим QR-кодов. Есть люди, которые объективно боятся куда-то ходить. Кто-то успел поставить только один компонент вакцины и теперь ждут, когда поставят второй. Поэтому посещаемость, конечно, снизилась, так уже продолжается четвертую неделю», — поделился Владимир Емельянов.

Согласно исследованию «Авито. Услуги» спрос на бьюти-мастеров в Челябинске увеличивается. В ноябре текущего года парикмахеры стали почти в два раза востребованнее, чем в тот же месяц прошлого года. Спрос на услуги маникюра и педикюра в городе вырос на 84%, предложений стало больше на 15%. Визажистов стали искать чаще на 63%.

«Возвращение оффлайн-мероприятий стало стимулом для активной подготовки, причем ищут парикмахеров, специалистов по массажу, маникюру, спа-процедурам на онлайн-платформах», — отмечают в пресс-службе «Авито. Услуги».

Стимулом к увеличению спроса клиентов на услуги красоты становятся акции: мастер выбирает одну или несколько процедур и предлагает их по сниженной цене. Также популярны различные лотереи и конкурсы в соцсетях, где победителей выбирают случайным образом. При этом, несмотря традиционные предновогодние распродажи во многих отраслях, бьюти-бизнес не всегда организует скидки, приуроченные к этому празднику. Мастерам и представителям индустрии интереснее устраивать подобные акции для клиентов неожиданно, тогда получится порадовать клиента вне зависимости от праздника.