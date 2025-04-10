Пчеловоды Челябинской области начали сдавать ульи напрокат

Зимовка у тружениц завершилась в марте



Улей напрокат — такую услугу стали оказывать пчеловоды Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это как подписка или предоплата. Платишь весной за мед, за клиентом закрепляют улей. И в режиме онлайн он может наблюдать, как пчелы несут нектар. А в конце сезона он получает мед из этого улья, причем чаще всего по сниженной цене.

Пока пчелы в Челябинской области только оправились от зимовки. Они несут пыльцу и закладывают расплод. Взяток пока скромный, вся надежда на весеннее цветение.

К сожалению, спутать карты пчелам (и пасечникам) может весенняя стужа. Как мы сообщали ранее, в пятницу, 11 апреля, северные районы Челябинской области занесет снегом. Синоптики даже пообещали возвращение временного снежного покрова.