Партнерство бизнеса, государства и НКО — фундамент для позитивных общественных изменений

Такой вывод можно сделать по итогам круглого стола «Не выживать, а развиваться! Успешные практики устойчивого развития бизнеса»

Круглый стол был организован медиахолдингом «Гранада Пресс» в рамках XXII фестиваля СМИ Челябинской области на площадке Челябинского государственного университета. В разговоре приняли участие представители правительства региона, деловых и научных кругов, медиа.

В ходе дискуссии первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова подчеркнула, что в прошлом году совпали интересы государства, возможности бизнеса и волонтеров. «Волонтеры всегда помогали социальным работникам, но не столь масштабно, как в 2020 году, — заявила она. — Даже те, кто сидел без работы, принимали участие в многочисленных акциях и программах, например, помогали развозить продуктовые наборы тем людям из наименее защищенных слоев населения, которые оказались запертыми в четырех стенах. Активно откликнулись многие компании. Активно участвовали в этой работе, например, Магнитогорский металлургический комбинат, „Русская медная компания“, ЧТПЗ, компания „Плэрикс“, корпорация „Росхимзащита“ и многие другие».

При этом сами компании, оказавшиеся в непростой экономической ситуации, поддерживались государством. Как отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, правительство разработало ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию. «Они позволили привлечь в экономику региона порядка 30 миллиардов рублей и сохранить около 200 тысяч рабочих мест, — сообщила министр. — За минувший год индекс промышленного производства снизился в регионе менее чем на 1% (по России — на 2,5%), добыча полезных ископаемых увеличилась на 32%. Удалось повысить на 5,5% оборот розничной торговли. Да, локдаун повлиял на объем потребительского рынка — он снизился на 10%, но это ниже, чем в целом по России. Объем экспорта сократился всего на 3% и составил 4,2 млрд долларов».

Несмотря на сложность ситуации, бизнес смог не только решать свои задачи, но и находил ресурсы для помощи обществу. Эксперты считают, что можно говорить о формировании новых бизнес-моделей, в которых социальные проекты занимают одно из значимых мест.

Председатель представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Челябинской области, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России Анна Бушлякова рассказала, что сегодня для ответственных компаний соответствие целям устойчивого развития — это основа бизнес-стратегии и платформа для взаимодействия с государством и обществом. Свои благотворительные программы ФМИ также реализует в рамках Стратегии устойчивого развития, они направлены на развитие науки, поддержку малого и среднего бизнеса, предоставление экономических возможностей для улучшения качества жизни пожилых и людей с ограниченными возможностями.

«Так, благотворительная программа „Статус: Онлайн“ по обучению компьютерной, финансово-юридической грамотности пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, которая была реализована совместно с фондом поддержки и развития филантропии „КАФ“ в 17 регионах, в том числе и в Челябинской области, вошла в первый национальный обзор о достижениях в области устойчивого развития, который был представлен Российской Федерацией в ООН», — отметила Анна Бушлякова.

ФМИ развивает волонтерское движение, предлагая сотрудникам участие в социально значимых проектах по всей стране. Также ФМИ играет активную роль в открытии региональных центров Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), объединяя свои волонтерские усилия с другими компаниями. В Челябинской области в совет входит 17 предприятий, к совместным акциям присоединяются всё новые участники. Анна Бушлякова отметила, что феномен корпоративного волонтерства — в партнерстве, которое позволяет общими усилиями при ограниченных ресурсах достигать заметных позитивных изменений в жизни сообществ.

По мнению Андрея Ветвинского, пресс-секретаря компании «Фортум», тема устойчивого развития бизнеса — это то, что будет менять ландшафт бизнеса в ближайшее десятилетие.

«Раньше инвесторы, оценивая компанию, анализировали какие-то финансовые показатели, стратегию развития, а сейчас рейтинг ESG (экологические, социальные и управленческие критерии. — Авт.) напрямую влияет на бизнес, на стоимость заемного капитала. Многие государства и ведущие корпорации, следуя принципам устойчивого развития с фокусом на борьбу с изменением климата, заявили, что намерены достичь нулевых выбросов, или климатической нейтральности, к 2050 году. Отечественным компаниям необходимо в предельно сжатые сроки внедрить принципы ESG, иначе они в ближайшее время могут почувствуют серьезное давление по линии инвестиционного сообщества и партнеров по глобальным производственным цепочкам», — подчеркнул эксперт.