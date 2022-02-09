Парк «Глухарь» в Трехгорном благоустроят за 109 млн рублей

Средства на обновление территории направили по распоряжению Алексея Текслера

Администрация Трехгорного объявила аукцион на капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Глухарь». Начальная цена контракта составляет 109 млн рублей. Заявки от компаний принимают до 25 февраля. Итоги конкурса подведут 2 марта, следует из данных сайта госзакупок.





К 1 ноября этого года в парке «Глухарь» (эта птица — один из символов города) появятся дорожки с деревянными настилами и переходными мостиками, смотровые площадки, детские игровые зоны с каучуковым покрытием, места для отдыха, кофейня и торговые объекты. Также проектом предусмотрены визит-центр, территория под картинную галерею, беседка-домик, батут, скульптурные композиции «Дети войны» и «Семья», амфитеатр для танцев и просмотра кино.





Дополнят все это декоративное ограждение пешеходных троп, новое покрытие дорожек, велопарковка, лавочки и урны, бесплатные туалеты, освещение и видеонаблюдение. Существующие озелененные участки сохранят, проведя санитарную очистку, а также посеют газонные травы. Автор проекта благоустройства городского парка «Глухарь» — Анастасия Севостьянова, архитектор, начальник отдела градостроительства администрации Трехгорного.





Деньги на работы предоставлены муниципалитету в виде субсидии на благоустройство территории рекреационного назначения. Решение поддержать проект в конце августа 2021 года принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Концепцию ранее представляли на Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Победу удалось одержать на региональном этапе.



