Отсюда не хочется уезжать!

Где на Урале строят город будущего?

Erid: Kra23Uhh5

«Неужели такое место есть в Челябинске?» — восклицают удивленные люди, впервые побывавшие здесь. А счастливые жители каждый день с радостью спешат домой, чтобы вновь окунуться в атмосферу комфорта и спокойствия. В пяти минутах от столицы Южного Урала растет и развивается уникальный проект — Город Эльтаун

Всего несколько километров по Новоградскому тракту отделяют Эльтаун от Челябинска. История проекта началась в 2019 году. А уже в 2021-м он был признан лучшим в России. С тех пор город-спутник получил множество престижных федеральных наград. Только за последние полтора года Эльтаун посетили более 70 делегаций со всей страны, чтобы перенять опыт строительства уникального города. Да, речь идет не просто о загородном ЖК, а именно о городе, где к 2030 году будет жить более 30 тысяч человек.

В центре располагаются многоквартирные дома, коммерческая недвижимость и социальные объекты. К нему примыкает малоэтажная часть — тихий и уютный пригород. Каждый может подобрать себе жилье по вкусу: от небольшой уютной квартиры до роскошного просторного дома с участком. И главное — все необходимое для полноценной жизни находится в шаговой доступности. Эльтаун создают по принципу «Живи, учись, работай, отдыхай».

Уже открылись первые магазины и несколько кафе. Близится к концу строительство детского сада для 230 малышей, вслед за ним появится школа на 1100 мест. В планах также — офисные здания, медицинский центр, ТРК, туристическо-рекреационный комплекс.

Для любителей занятий спортом на свежем воздухе построили многофункциональную площадку.





На детской площадке в Эльтауне установлены горки, лабиринты, скалодром

Тут можно устроить полноценную тренировку на все группы мышц или провести соседский турнир по баскетболу. Специально для юных исследователей создали большой детский плейхаб. Здесь любители преодолевать препятствия с удовольствием покоряют веревочную паутину, а будущие мореплаватели берут на абордаж фантастический космический корабль. А еще есть скалодром, просторная песочница, качели. Все элементы выполнены из натуральных экологичных материалов.

«Мы с малышом с удовольствием гуляем по красивым цветущим улицам, причем в любую погоду. Я уже не помню, что такое осенняя непроходимая грязь! Скоро будем осваивать новую детскую площадку. К тому времени и садик откроется, и Ванечка станет одним из первых его воспитанников. Будем расти вместе с городом», — делится планами жительница Эльтауна, основательница ателье по пошиву одежды Мария Лукина.





Мария Лукина: «Будем расти вместе с городом!»

По словам Марии, они с семьей впервые приехали сюда, чтобы присмотреть квартиру для мамы, и поняли, что и сами хотят здесь жить.

«В тот момент я была беременна. И, попав в атмосферу спокойствия и комфорта, влюбилась в этот городок с первого взгляда. Решение о переезде приняли быстро. В итоге приобрели две квартиры в соседних домах и перебрались в Эльтаун всей семьей. Разницу я почувствовала едва ли не сразу. В Челябинске у меня были постоянные проблемы с дыханием. Реагировала на все выбросы. Удивительно, но в Эльтауне я забыла об этих приступах. Казалось бы, от города всего 5 минут, а воздух гораздо чище. Теперь я спокойна за свое здоровье и ребенка», — рассказывает Мария Лукина.

Действительно, Эльтаун может похвастаться благоприятной экологией. При выборе места для реализации проекта учитывали направление розы ветров. Также играет свою роль обилие зелени. На территории находится 200 гектаров соснового бора и два живописных водоема — озеро Скалистое и Лебединый пруд.

В естественный природный ландшафт гармонично вписана сдержанная скандинавская архитектура. Никакой типовой застройки! Каждый фасад уникален: на одной улице вы не встретите двух одинаковых домов.

«Мы много путешествовали по Европе. Однажды даже доехали на машине до Венеции. Особенно восхищали небольшие старые уютные городки, построенные по классическим канонам. Но при этом покидать Челябинск навсегда мы не хотели. Очень любим нашу уральскую природу, горы, озера. И когда впервые приехали на экскурсию в Эльтаун, не поверили своим глазам — неужели такое место есть в Челябинске? Вот уголок Амстердама, чуть дальше обнаружили улочку Венеции. Выбор был сделан молниеносно — мы хотим тут жить! Поразила архитектура. Здесь строят не по принципу „кто во что горазд“. Все дома возводят в едином стиле. В любое время года мы наслаждаемся шикарным видом из окна благодаря продуманному до мелочей ландшафтному дизайну», — делятся впечатлениями жители города-спутника, предприниматели Анастасия и Владислав Уфимцевы.





Семья Уфимцевых высоко оценила архитектурные решения в Городе Эльтаун

У супругов трехэтажный таунхаус, и летом, по их словам, они практически живут на террасе, которая располагается на крыше. Готовят барбекю и любуются звездами.

«Но есть у Эльтауна один минус. Мы стали реже выбираться на выходных на природу, потому что отсюда не хочется уезжать!»— шутят Уфимцевы.

В Эльтауне царит своя атмосфера, которую не хочется покидать. Жители черпают здесь силы и заряжаются положительной энергией.

«У меня достаточно насыщенный рабочий день, плотный график, руководящая должность, требующая высокой концентрации. Весь этот стресс и городскую суету я оставляю за шлагбаумом, на въезде в Эльтаун. Здесь я чувствую себя дома, в безопасности. Для меня очень важно ощущать ментальный комфорт, спокойствие. Сдержанная архитектура, продуманный ландшафтный дизайн, отсутствие визуального мусора, тишина — все это помогает расслабиться, наполниться энергией. Просыпаюсь утром под пение птиц, выхожу гулять с собакой, встречаю счастливых соседей, с которыми с удовольствием перекидываюсь парой фраз. И уже в отличном настроении и полная сил отправляюсь на работу. И каким бы ни был очередной трудовой день, я всегда знаю, что вечером снова смогу оставить все проблемы за пределами Эльтауна и переключиться на „домашний“ режим. Это мое место силы!»— поделилась жительница города-спутника, директор «Абсолют банка» в Челябинске Юлия Нилова.





Для Юлии Ниловой и ее семьи Эльтаун стал местом силы и источником вдохновляющей энергии

Есть отличный повод приехать в Эльтаун, чтобы составить свое собственное мнение об уникальном проекте, а также провести выходной с пользой для здоровья.

15 октября с 11:00 до 13:00 в городе-спутнике пройдет большой семейный праздник.

Здесь торжественно откроют тропу «Межгород», которая соединит Эльтаун с Челябинском. Живописный 8-километровый маршрут пролегает через лес и приводит к чистому и красивому озеру Скалистое. Гостей праздника ожидает насыщенная развлекательная программа, забеги на различные дистанции, от 600 метров до 16 километров, а также экскурсия по уникальному городу-спутнику.

Чтобы принять участие в празднике, необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (351) 2-100-400 или через электронную форму по ссылке.

Эльтаун,

офис продаж: Сосновский район, п. Терема, ул. Да Винчи, 2.

Тел. 8 351 2-100-400.

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Застройщик — ООО «Терема». Дома жилого комплекса «Город Эльтаун» реализуются по договорам купли-продажи после завершения строительства индивидуального жилого дома.

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