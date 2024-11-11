Открытый показ нового курорта на Увильдах: как попасть на стройку и выбрать апартаменты не по картинкам

Экскурсию для будущих резидентов готовы провести в любой день

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Недалеко от Челябинска, всего в 80 километрах, продолжается строительство многофункционального гостиничного комплекса «Увильды Парк». Он поможет развитию туристической инфраструктуры региона и привлечению инвесторов на Южный Урал. Работы идут активно, и это несмотря на вынужденную смену подрядчиков. Ход стройки может увидеть любой желающий, нужно лишь записаться на экскурсию. Познакомившись с масштабным проектом, не исключена покупка приглянувшихся апартаментов.





Посещение места возведения курорта способно восхитить. На берегу озера Увильды уже появились 10 двухэтажных гостиничных корпусов премиум-класса. В этих зданиях с террасами обустраивают апартаменты площадью от 20 до 134 квадратных метров — с прихожей, большой гостиной, спальнями. Проект комплекса готовили в течение года, опираясь на опыт отелей в России и за границей. Современную архитектуру дополняет красивейшая природа.





Специалисты провели витражное остекление, занимаются фасадными и отделочными работами помещений, устанавливают теплые полы, инженерные коммуникации и надежную сантехнику. Тратить деньги на ремонт не придется. Апартаменты передадут покупателям с чистовой отделкой и дизайнерским ремонтом. Так что можно будет сразу заезжать и наслаждаться местностью. Или же — выставить объявление о сдаче в аренду, получив круглогодичный доход. Фасады утепляют, поэтому проживать в «Увильды Парке» можно в любой сезон. Кстати, такие апартаменты могут стать и корпоративной недвижимостью: для отдыха сотрудников и проведения деловых встреч. Собственная управляющая компания будет обслуживать апартаменты и заниматься поиском гостей для отдыха в ГК «Увильды Парк».





Апартаменты — первый этап строительства загородного курорта. В 2025 году на территории запланированы создание инфраструктуры и благоустройство, в том числе организация парковки. Летом можно будет заниматься дайвингом, сапбордингом, вейкбордингом, водными прогулками на яхтах. А еще — отдыхом на оборудованном пляже со спортивной площадкой, баром. Развлечений зимой не меньше — катание на снегоходах, лыжах, тюбингах и коньках. После таких активностей по душе придется посещение термального комплекса с горячими бассейнами и банями. Круглый год можно будет гулять по экотропам, посещать заведения общепита и гастропарк, совершать покупки в магазинах.





Покупать недвижимость, особенно в таком месте, как берег знаменитого озера Увильды, лучше всего заранее. Сейчас застройщик предлагает апартаменты по акции в доме № 4. Приезжайте на экскурсию, смотрите на строительство таунхаусов, знакомьтесь с их планировками, впечатляйтесь видами из окон. И — живите в окружении уральской природы.





Отдел продаж: Челябинск, улица 250-летия Челябинску, 69. Телефон: +7 (351) 377-07-07. Сайт проекта: увильдыпарк.рф.

Застройщик — ООО Специализированный застройщик «Регион 174». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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