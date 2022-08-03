Отдых в России выбирает 70% туристов Челябинской области

Внутренний туризм пользуется огромной популярностью, несмотря на цены и условия

70% жителей Челябинской области для путешествий этим летом выбрали Россию, а также страны ближнего зарубежья. Остальные 30% туристов устремились в дальние края — в основном в азиатские государства. Об этом ИА «Первое областное» рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода. Туроператоры отмечают, что внутренний туризм помог отрасли подняться после провальных 2020 и 2021 годов, когда пандемия COVID-19 была в активной фазе.

«Основная масса туристов отдыхает в России. Раньше мы не знали красоту своей страны, теперь с удовольствием изучаем. Успешными являются автобусные туры в Крым и Сочи. Средняя цена на человека — 25—32 тысячи рублей. Абхазия, по словам вернувшихся оттуда туристов, начала „причесываться“. Там строятся новые мини-отели. Действующие вводят систему „все включено“. Добираться удобно: есть прямой рейс в Сочи, а поездка на автобусе в Абхазию займет примерно час. Цена на человека в гостевом доме на неделю с завтраками — 30—35 тысяч рублей», — рассказывает Инна Лобода.

Сочи в этом году, по словам руководителя профильной ассоциации, вырвался по дороговизне отдыха на первое место, опередив Турцию. Конечно, дешевые варианты отдыха не отменяли. Но отели за 50—70 тысяч рублей на неделю отдыха уже разобрали. Сейчас же можно разместиться в дорогих гостиницах, причем некоторые даже не предлагают питание. Цены на 9—11 дней — 200—263 тыс. рублей. Если и попадаются места в простых отелях без питания, то рассчитывать стоит на 7 тыс. рублей за сутки. Апартаменты можно снять от 6 тыс. рублей.

Калининград — массовое направление 2021 года — в этом году не так сильно пользуется спросом, потому что регион находится в Европе. Многие боятся туда лететь. Да и время перелета увеличилось из-за закрытого для России неба Евросоюза. Традиционно пользуются спросом туры выходного дня. В Челябинской области на ближайшие недели места заняты на всех базах отдыха. Небольшой интерес проявляют жители региона к Северном Кавказу, куда можно поехать на 10—14 дней за 50—70 тыс. рублей, и к Дальнему Востоку с ценником от 90 тыс. рублей. Спрос есть и на отдых за границей. Но теперь он доступен состоятельным туристам или же тем, кто накопил нужную сумму на поездку.

«Наконец-то мы можем свободно передвигаться, есть возможность путешествовать. Многие соскучились по Мальдивам. Да, это дорогое направление. Египет и Красное море в сезон были востребованы. Самолеты хорошо загружались что из Москвы, что из Екатеринбурга. Летают на Шри-Ланку, в Таиланд, Вьетнам. Шквал туристов отравляется в Турцию, но там дорого. ВИП-отель стоит в среднем 150 тысяч рублей на человека, пятизвездочный — 70 тысяч. Есть туры и за 50—60 тысяч. Можно слетать и в Европу, но с пересадкой в Стамбуле или ОАЭ. Через Турцию билет на самолет стоит 130 тысяч», — поясняет Инна Лобода.

Россию для путешествий выбирают и туристы в компании «Вита-Трэвел» — таких более 90% клиентов. В июне и июле туры продавались активно, рассказал ИА «Первое областное» директор турфирмы Алексей Ципордей. По словам руководителя компании, после неопределенности в начале весны теперь клиенты морально готовы отдыхать. Направления выбирают традиционные, но есть и ранее мало востребованные.

«Есть экскурсионные туры в Сочи, предлагаем автобусные туры в Крым, но места быстро заканчиваются. Потому что самолетов туда нет, на поездах билеты быстро разбирают. Из новинок — Дагестан и Армения, откуда можно поехать с экскурсией в Грузию. Не спадает спрос на привычные Питер, Казань, Москву, Алтай и Байкал», — говорит директор туркомпании «Вита-Трэвел».

В Египте сейчас очень жарко, туристический сезон начнется там в сентябре-октябре. Алексей Ципордей пояснил, что если на это направление поставят чартеры и не будет никаких ограничений на полеты, то оно имеет все шансы стать лидером сезона. Из дальних стран сейчас большой поток в Турцию. Но, как и Инна Лобода, директор «Вита-Трэвел» отмечает высокую стоимость — вместо прежних 30 тыс. рублей теперь приходится платить от 50 с человека.

«Пляжный отдых в России стоит 40—50 тысяч рублей. В Абхазии можно отдохнуть за 35 тысяч. Экскурсионные туры в Питер на 5 дней с перелетом стоят 35 тысяч. В Дагестане программы начинаются от 35 тысяч рублей, перелет отдельно — примерно 10 тысяч», — рассказывает Алексей Ципордей.

Инна Лобода уверена, что турсезон удался, а операторы останутся довольны внутренним туризмом. Рост популярности отдыха в стране идет параллельно с развитием инфраструктуры — строятся отели, прокладываются дороги. Но компании ждут возобновления чартерных рейсов за границу, доступных направлений по России и, главное, адекватных цен на поездки по своей стране. Ведь, как отметил Алексей Ципордей, если вернется заграница с турами, которые будут дешевле российских, внутренний туризм ждет провал.