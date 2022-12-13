«Остановите принтер!» Бизнес-омбудсмен резко высказался о вале новых законов

Уходящий год принес массу изменений в законодательстве, регулирующем разные сферы бизнеса, и предприниматели не успевают отслеживать изменения, что грозит им серьезными штрафами

Острые аспекты и болевые точки взаимоотношений бизнеса и власти обсуждались сегодня на форуме в Челябинске, который прошел с участием губернатора области, профильных министерств, контрольно-надзорных ведомств и деловых сообществ.

«Политика государства должна быть направлена на поддержание уровня занятости, снижение инфляции и гарантии стабильного развития бизнеса, в том числе за счет снижения административной нагрузки. Сегодня как никогда важна стабильность»,— подчеркнул, выступая на панельной сессии, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Фёдор Дегтярёв.

О необходимости снижать административное давление открыто заявила на форуме министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачёва.

«С учетом внешнего контура и жестких санкций генерировать новые регулирующие нормативно-правовые акты — все равно, что выстрелить себе в ногу. Правильный тренд, который начиная с февраля реализуется и на федеральном уровне, и сквозным образом идет через все регионы до муниципалитетов, — это административные послабления, которые проявляются по-разному: это и снижение налоговой нагрузки, и фискального контроля, и демократизация госзакупок, таможенного регулирования. Нормотворчество — это реакция власти на болевые точки бизнеса, и скорость принятия решений сегодня необычайно высока. Не будем забывать, что и санкции генерятся практически в непрерывном режиме», — говорит Наталья Лугачёва.

С ней согласен и Владимир Павлов, председатель Челябинского регионального отделения «Деловой России», депутат Государственной Думы. По его словам, опираясь на запросы бизнеса, законотворцы в этом году проработали более 30 тысяч предложений, которые были воплощены в 56 федеральных законах и большом количестве подзаконных актов.

«Действительно, сейчас на законодательном уровне принимается много изменений, а всё новое, как правило, воспринимается не слишком позитивно. Более 11 тысяч санкций принято, налицо оголтелый шовинизм по отношению ко всему русскому. Сама жизнь заставляет поступать так, и я буду на этом стоять до конца и жестко», — заявил Владимир Павлов.

При этом наиболее эффективными, по отзывам предпринимательского сообщества, стали кредитные каникулы, отсрочка уплаты налоговых платежей, мораторий на проверки (отменено порядка 240 тыс. плановых проверок), субсидирование лизинговых ставок, отсрочка по платежам в страховые фонды, которая позволила предприятиям пополнить оборотные средства, а также упрощение порядка госзакупок, льготное финансирование для наиболее пострадавших от санкций предприятий и субсидии на сохранение заработных плат.

«Мораторий действительно работает — за целый год не поступило ни одного обращения с жалобой на органы контроля и надзора, подтверждает Александр Гончаров, исполнительный директор регионального Союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области.

«Это что-то невероятное, но тем не менее, это факт. При этом уменьшение проверок никак не повлияло на статистику производственного травматизма — как оказалось, тут нет прямой зависимости. Регион с 35 места в 2019 году в индексе административного давления поднялась на десятое. Бизнес перестали кошмарить. Но нестабильность российского законодательства бизнес ощущает буквально телом, кожей. Не успеет привыкнуть к одним законам, как выходят новые. Постоянные поправки вызывают нестабильность ключевых законодательных актов. Большинство действующих кодексов — налоговый, административных правонарушений, земельный, уголовно-процессуальный — системно претерпевают изменения. И, конечно, уследить за этим, особенно малому и среднему бизнесу, невозможно. Только в Налоговый кодекс за год было внесено 600 изменений! И всё это нужно применять, иначе предприятие попадает на крупные штрафы, вплоть до угрозы приостановки деятельности и ликвидации. Может, стоит объявить мораторий на изменения? Остановить хотя бы на время этот принтер, который бесконечно выпускает всевозможные законы и подзаконные акты? Это было бы самой действенной мерой поддержки бизнеса»,— уверен Александр Гончаров.

В качестве примера огульного нормотворчества бизнес-омбудсмен привел недавний закон, который запретил открывать хостелы в многоквартиных домах, и тем самым фактически похоронил развивающееся направление туриндустрии, причем одномоментно и без компенсации затрат инвесторам.

«Всё, что касается отношений власти и бизнеса, как правило, звучит довольно радикально. Общий посыл таков: чем больше тебе помогают в твоем саду, тем в меньшей степени это уже твой сад. Но нынешняя ситуация как никакая другая подсвечивает, что сад-то это наш, общий. Малый бизнес — там и труда пониже, и дым пожиже, но зато этих вот „труб“ много. И малый бизнес берет на свои плечи большую нагрузку, в том числе социальную»,— говорит Артём Артемьев, председатель совета Челябинского отделения Опоры России.

По мнению эксперта, новых законодательных норм в последний год появилось действительно много, но здесь тот случай, когда важно не столько количество, сколько то, какой краской на принтере печатают законы: красной, выпуская акты, которые бизнес так или иначе ограничивают, или зеленой. «Мы вряд ли будем роптать, если появятся новые льготы для бизнеса. Не откажемся. Так что здесь важен тренд, направленность. Действительно, крутые времена требуют крутых мер, но если ставить на системные рельсы, то хотя бы в перспективе пяти лет это должны быть решения, которые балансируют на стыке интересов государства и бизнеса», — говорит Артём Артемьев.