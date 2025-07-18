Определены более 20 лучших товаров Челябинской области для конкурса в Москве

В столице Южного Урала два дня проходила выставка продукции



В Челябинске завершилась выставка конкурса «20 лучших товаров Челябинской области». Во второй день свою продукцию представили шесть предприятий, производящих промышленные товары и продукцию производственно-технического назначения.

На выставке продемонстрировали промышленные товары: автозапчасти, органическое удобрение, наборы кухонной мебели, косметические продукты, а также изделия металлургической отрасли.

«Из постоянных участников промышленного сектора: ООО «Группа «Магнезит» и компания ООО «УМК». Они участвуют уже не первый год. Из новичков в этом году — ООО «Верно Кухни»,— рассказала секретарь региональной комиссии по качеству Юлия Горницына.

По итогам выставки определилось 46 видов продукции, которые будут рекомендованы представлять регион на федеральном этапе в Москве.

Напомним, в первый день свою продукцию демонстрировали производители продуктов питания. Члены комиссии оценили хлебобулочные изделия, разнообразные мясные продукты, растительные масла, яйца, мясо птицы, мясные полуфабрикаты, макаронные изделия, муку, крупы и напитки, а также снеки.

Продовольственные товары представили АО «Первый хлебокомбинат», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «Сигма», ООО «Сладкая жизнь», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», ООО «Мясное раздолье», ИП Куприянова, АО «МКХП-СИТНО», ОАО «МХК», ООО «Объединение „Союзпищепром“», ООО «Уралпродукт».

В категории B участвовали ООО «Фабрика упаковки», ИП Григорьев, ООО «ВерноКухни», ООО «Сладкая жизнь», ЗАО «ПО «ТРЕК». В категории C — ООО «УМК», ООО «Группа «Магнезит», ООО «Фабрика ЮжУралКартон».

По результатам федерального этапа конкурса компании смогут использовать в оформлении упаковки продукции знак «100 лучших товаров России».

Автор: Яна Копылова