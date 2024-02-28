Определен подрядчик по строительству дорог на северо-западе Челябинска

Работы необходимо завершить во втором полугодии 2025 года

В Челябинске подведены итоги двух аукционов по строительству автодорог на северо-западе Челябинска. Контракты заключат с ООО «Стройгруппа». Информация размещена на сайте госзакупок.

ООО «Стройгруппа» выиграло торги по строительству новой двухполосной дороги по улице Хариса Юсупова на участке от улицы Скульптора Головницкого до дома № 62 на улице Хариса Юсупова — по границе лесного массива. Контракт заключат по цене 107,1 миллиона рублей.

Протяженность дороги составит более 380 метров. Ширина полосы движения — 3,75 метра. Дорогу сделают в капитальном исполнении из асфальтобетона. В задачи подрядчика также входят создание дождевой канализации, наружного освещения, сети электроснабжения, озеленение. Еще нужно будет разработать проекты организации дорожного движения на время работ и при эксплуатации автодороги. Работы необходимо завершить к 26 сентября 2025 года.

Победителем аукциона по строительству дороги от улицы Академика Королева до улицы Северной также стала компания ООО «Стройгруппа». Согласно техзаданию, строительная длина дороги составит 511 метров, максимальная ширина полосы движения — 3,75 метра, а тротуаров — 3 метра. В техзадании указано, что дорогу будут строить в 11 этапов. Контракт заключен с подрядчиком по цене 196,4 миллиона рублей. Завершить работы подрядчику необходимо до 29 июля 2025 года.

ООО «Стройгруппа» работает на рынке с 2022 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Генеральным директором указан Артур Рыбаков. Ранее компания не участвовала в госзакупках, в ее штате значится лишь один человек. Размер уставного капитала компании составляет 10 тысяч рублей.