Опорный банк ОПК рассказал о программе корпоративной поддержки сотрудников этой отрасли

Представитель ПСБ выступил на Втором промышленном форуме

Erid: 2SDnjdebEYB

ОПК — одно из приоритетных направлений в промышленном комплексе Южного Урала. Профильные предприятия играют важную роль в экономическом развитии страны, обеспечивают налоговые поступления в бюджеты всех уровней и создают рабочие места. Чтобы помочь производителям в решении их задач, игрокам отрасли — и крупным, и мелким — предлагается максимум мер содействия.

Программу корпоративной поддержки для сотрудников предприятий ОПК представил ПСБ — опорный банк оборонно-промышленного комплекса — на круглом столе, который прошел в рамках Челябинского промышленного форума.

«Работа с предприятиями ОПК носит комплексный характер. Мы оказываем услуги не только по банковскому сопровождению государственного оборонного заказа, по финансированию его исполнения, но и предоставляем финансовые продукты и сервисы на особых условиях для сотрудников предприятий»,— отметил вице-президент — региональный директор ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.

Ориентируясь на запросы сотрудников предприятий и принимая во внимание лучшие практики в сфере корпоративных программ, ПСБ совместно с компанией ПРАВОКАРД разработал программу «Уверенность», которая включает в себя бесплатные дистанционные услуги по целому ряду направлений — от юридических консультаций до оказания помощи в быту. Программа позволяет:

— бесплатно консультироваться с юристом по различным вопросам и получать услуги по налоговому сопровождению (например по оформлению налоговых вычетов);

— советоваться с экспертами по вопросам здорового образа жизни;

— осуществлять обслуживание или ремонт бытовой техники, выполнять сантехнические, слесарные/технические, электромонтажные работы (в пределах лимита до 5000 рублей);

— получать поддержку при ДТП, вызывать автоэксперта, консультироваться по вопросам штрафов, ремонта авто, запчастей, техпомощи.

Благодаря программе корпоративной поддержки сотрудники предприятий ОПК получают личного помощника, который окажет поддержку в решении житейских вопросов и значительно сэкономит время и средства. Все услуги оказываются на добровольной и конфиденциальной основе. Информация о теме обращения и содержании консультации не передается работодателю и третьим лицам, услуги оказываются только сотруднику и при его личном обращении. Чтобы воспользоваться пакетом, необходимо быть зарплатным клиентом ПСБ и установить приложение ПРАВОКАРД.

Реклама.

Рекламодатель — ПАО «Промсвязьбанк».