Оплачивать счета за коммуналку без комиссии — легко

Как избежать комиссии при оплате коммуналки и не переплачивать? Как не забыть оплатить счета вовремя и без лишних забот?

Такие вопросы справедливо возникают у плательщиков, когда появляются новые комиссии за оплату коммунальных услуг. А зимой, когда суммы в счетах за коммунальные услуги и так увеличиваются, такие нововведения для многих становятся чувствительными. Но, чтобы продолжать принимать платежи населения, банки вынуждены устанавливать комиссии за свои услуги.

Почему появились комиссии?

Несколько теплоснабжающих организаций, основные поставщики электроэнергии и природного газа в Челябинской области, перестали оплачивать банковские услуги по приему платежей. Причина — постановление правительства РФ от 5 сентября 2019 г. № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое запрещает включать банковские комиссии в состав тарифа. В результате и появилась комиссия с конечного потребителя за прием платежей.





Простые решения — в Челябинвестбанке

Чтобы не платить комиссии за прием платежей, во-первых, надо оформить карту Челябинвестбанка. В банке широкая линейка карт, и есть такие, которые выпускаются и обслуживаются бесплатно. Заказать карту можно в любом отделении или на сайте. Приобретая карту, вы ничего не теряете — наоборот, вы сможете оплачивать всю коммуналку без комиссий, без очередей — буквально в пару кликов, без посещения офиса банка или пункта приема платежей.

Во-вторых, оплачивайте коммунальные, а заодно и все остальные услуги, любым из способов:

• на сайте системы «Город»,

• в приложении «Город74»,

• в интернет-банке InvestPay,

• в банкоматах и терминалах самообслуживания Челябинвестбанка.

Это всё сервисы Челябинвестбанка, в которых по «своим» картам комиссий за коммунальные и другие платежи нет.





Как оформить карту и какая из них лучше?

Самый очевидный выбор — бесплатные карты.

Карта Мир виртуальная. Оформить ее можно как в отделении банка, так и выпустить самостоятельно в интернет-банке InvestPay. При заказе в отделении она будет готова в этот же день. А в InvestPay ее оформление и выпуск займет всего несколько минут. Платить этой картой можно как онлайн, так и в офлайн-магазинах. И конечно — оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

Карта Мир с кешбэком. При оплате покупок этой картой в магазинах будет начисляться кешбэк 1%, а при оплате на АЗС, в такси, аптеках и кино — 3%. Комиссии за оплату коммуналки по этой карте в сервисах Челябинвестбанка тоже нет.

Также можно оформить и другие карты. Минимальная стоимость выпуска — 200 рублей.

Как бесплатно пополнить карту Челябинвестбанка?

• в интернет-банке InvestPay с карт любых банков,

• по Системе быстрых платежей (СБП) с карт любых банков,

• в терминалах самообслуживания,

• в кассах Челябинвестбанка.

Вам осталось только заказать карту. А если что-то захотите уточнить или спросить об использовании карт, сервисов и услуг Челябинвестбанка, обращайтесь к компетентным и дружелюбным консультантам 24/7 по телефону 8(351) 268-00-88.