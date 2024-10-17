ОМК получила высокий антикоррупционный рейтинг

Группа впервые участвовала в исследовании

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) впервые приняла участие в очном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса. Группа получила класс А+, что отражает хороший уровень противодействия коррупции. Итоги рейтинга объявили на форуме, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей.

В этом году эксперты проанализировали работу 71 крупнейшей компании России. Анализ провели по обновленной методике, чтобы глубже оценить работу бизнеса. Аналитики изучали личные примеры руководства, прозрачность взаимодействия с контрагентами, управление конфликтом интересов, чистоту и прозрачность закупок, наличие кодекса этики сотрудников.

Эксперты сделали вывод, что практики ОМК соответствуют положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования и рекомендации по применению». Высокий рейтинг компания получила и за системный подход. В ОМК проводятся регулярное информирование и обучение сотрудников, а также прямые линии руководства, на которых обсуждают вопросы противодействия коррупции. Отметили аналитики и выстроенные отношения с контрагентами.

«Мы благодарны Российскому союзу промышленников и предпринимателей за высокую оценку нашей программы и за рекомендации по ее дальнейшему совершенствованию. ОМК категорически не приемлет коррупцию и продолжает внедрение практик, обеспечивающих соответствующее поведение сотрудников и контрагентов на всех предприятиях компании»,— отмечает президент ОМК Наталья Еремина.

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