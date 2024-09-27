ОМК поддерживает социальных предпринимателей в Челябинске

Стартовал прием заявок на программу «Начни свое дело»

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В Челябинске стартовал прием заявок на программу для социальных предпринимателей «Начни свое дело», которую проводит ОМК. Участниками могут стать как физические лица и самозанятые граждане, так и действующие индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации. Заявки принимаются до 3 октября. Те, кто пройдет обучение и защитит свою идею перед экспертной комиссией, сможет претендовать на грант до 200 тысяч рублей.

На победу могут рассчитывать проекты, которые создают новые рабочие места и социальные услуги в Челябинске. Комиссия оценивает каждый проект с точки зрения достижения позитивных социальных изменений, решения или смягчения существующих социальных проблем, защиты социально незащищенных групп населения.

Все участники программы до конца октября пройдут образовательный курс от экспертов и наставников программы «Начни свое дело». Там будут подробно разобраны различные аспекты ведения социального бизнеса, включая особенности налогообложения, презентации и продвижения, представлены успешные примеры ведения такой деятельности, а также даны практические советы по запуску своего дела. На основе полученных знаний, участники программы смогут презентовать свои идеи перед экспертной комиссией с 13 по 26 ноября.

А в начале декабря организаторы программы — группа ОМК, завод «ОМК Трубодеталь» при поддержке АНО «Центр развития социальных проектов «Перспектива» и Администрации города Челябинска — выберут 11 лучших проектов, которые получат гранты до 200 тысяч рублей на их запуск и развитие.

В прошлом году победителями программы «Начни свое дело» в Челябинске стали проекты по вторичной переработке, экокультурный проект "#Немузеймусора, были открыты центр канистерапии, школа востоковедения, занятия для детей с инвалидностью и многое другое.

Инициатива группы ОМК доказала на практике, что смелые идеи при поддержке бизнеса позволяют решить многие социальные проблемы. Такие проекты помогают людям с инвалидностью, многодетным родителям, пенсионерам, социально незащищенным категориям населения, предоставляя им услуги, рабочие места, поддержку и заботу. Организаторы программы уверены, что в будущем именно они займут прочное место в экономике города, региона и всей страны.

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Рекламодатель: АО «ОМК»