ОМК и «Сколково» выбрали четыре перспективных стартапа для развития металлургии

Проекты реализуют на одном из предприятий компании

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Объединенная металлургическая компания (ОМК) и инновационный центр «Сколково» выбрали четыре перспективных проекта в сфере металлургии, которые реализуют при финансовой поддержке ОМК на ведущих предприятиях компании. В Москве подвели итоги совместной акселерационной программы OMK Tech Accelerator, которую запустили в середине 2024 года.

Победителей выбрали по итогам «Демо-дня», на котором участники представили экспертам свои финальные проекты. Они предусматривают внедрение системы дистанционного управления промышленной техникой и видеоизмерительной системы, цифровизацию процессов вагоноремонтного предприятия, оптимизацию использования сырьевых материалов. С победителями, предложившими эти решения, ОМК продолжит работать в формате НИОКР, чтобы реализовать проекты на одном из производств компании. В случае успешных результатов технологии растиражируют по другим предприятиям.

Проекты-победители также могут претендовать на грант до семи миллионов рублей от фонда «Сколково». Программа помогает развивать передовые технологии в масштабах страны, а участники конкурса — молодые специалисты, научные организации и промышленные компании — получают ресурсы на дальнейшее развитие и возможность представить свои решения на широкую аудиторию.

В программу OMK Tech Accelerator поступило 250 заявок по новым продуктам и технологиям, цифровизации, индустрии 4.0, экологии от стартапов и действующего бизнеса. Организаторы рассматривали готовые решения, пригодные для серийного производства с минимальными доработками, и прототипы с подтвержденными характеристиками. Авторы 17 проектов получили приглашение в акселератор: эксперты ОМК и «Сколково» помогали доработать технологии и адаптировать их под реальные производства ОМК.

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Рекламодатель — АО «ОМК».