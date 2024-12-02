Около 12,5 миллиона рублей сэкономили челябинцы на проезде в транспорте

Скидка от платежной системы «Мир» предоставляется до конца текущего года

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В Челябинской области продолжает действовать скидка 7 рублей на проезд. До завершения акции от платежной системы «Мир» осталось чуть больше месяца. Напоминаем, что до 31 декабря ездить в общественном транспорте можно дешевле при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон.

За два месяца жители региона оценили преимущества оплаты бесконтактным способом. Только за сентябрь и октябрь экономия пассажиров составила около 12,5 миллиона рублей. Такие данные сообщили в пресс-службе Национальной платежной системы.

Если вы еще не успели воспользоваться скидкой, но хотите принять участие в акции, вам необходимо предварительно загрузить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов. Например, можно установить специально созданное для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Скачать платежное приложение можно на телефон, работающий на базе Android с поддержкой NFC-функции. После добавления карты в Pay-сервис достаточно приложить телефон к терминалу на пару секунд и дождаться подтверждения оплаты. Скидка 7 рублей спишется с карты автоматически.





Проехать со скидкой можно в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Такими устройствами оснащено более 2000 транспортных средств.

В акции участвуют все карты «Мир». Если у вас нет карты «Мир», то в мобильном приложении банка можно выпустить электронную версию, а затем добавить ее данные в Mir Pay и после оплачивать поездки со скидкой.

По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

Убедиться в том, что скидка прошла, можно в приложении своего банка, в push- или СМС-уведомлении от него.

С полными правилами предоставления скидки на проезд и перечнем перевозчиков, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

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Рекламодатель — АО «НСПК».