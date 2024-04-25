Официального дилера Renault в Челябинске уличили в недобросовестной конкуренции

Действия владельца сайтов ООО «Сатурн‑2» могут ввести потребителей в заблуждение

Челябинское УФАС России усмотрело признаки недобросовестной конкуренции в действиях компании ООО «Сатурн‑2», официального дилера Renault в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при распространении на сайтах сведений о своей деятельности компания пишет: «Группа компаний „Сатурн“ является официальным дилером Rеnault».

«Между тем в указанную группу компаний „Сатурн“ входят 12 хозяйствующих субъектов. При этом официальными дилерами Rеnault из них являются только две: непосредственно ООО „Сатурн‑2“ и ООО „Урал“. В результате потенциальные клиенты вводятся в заблуждение относительно исполнителя оказываемых услуг», — говорится в сообщении.

Антимонопольщики выдали компании предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона «О защите конкуренции», в том числе потребовали удалить или заменить информацию на достоверную и подтвержденную документально.