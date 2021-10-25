Офис ВУЗ-банка «Юбилейный» в Челябинске начал работу под брендом УБРиР

Банки объединяют офисную сеть

С 25 октября 2021 года по адресу: Челябинск, Комсомольский пр., 69 работает офис Уральского банка реконструкции и развития. Отделение открылось на месте ВУЗ-банка, клиенты которого также могут обращаться по привычному адресу. Оба банка с 2015 года являются единой финансовой группой.

УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России (по версии ЦБ РФ по состоянию на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакса за 1 квартал 2021). В 2021 году Центробанк включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Это один из крупнейших банков Урала по активам, вкладам физических лиц и капиталу.

В отделении по адресу Комсомольский пр., 69 проведен ребрендинг, обновлено оборудование, улучшена инфраструктура для клиентов. Все это будет способствовать росту качества обслуживания и бесперебойной работе всех сервисов. Как отмечает директор дивизиона Южный Урал Галина Родина, офис получил более современное оснащение, расширился список банковских продуктов.

«В Челябинске финансовая группа УБРиР приняла решение развивать бренд Уральского банка реконструкции и развития. С 25 октября на Комсомольском проспекте, 69 начало работать отделение УБРиР. Если у вас открыт вклад в ВУЗ-банке или кредит, то все условия по действующим договорам сохраняются. Никаких действий предпринимать не нужно. А если есть вопросы, то приходите по привычному адресу. Не удивляйтесь новой вывеске: это отделение теперь работает под брендом УБРиР», — отмечает директор дивизиона Галина Родина.

Открытие офиса под брендом УБРиР упростит доступ клиентов к финансовым услугам не только в Челябинске, но и по всей стране — офисы УБРиР представлены в 46 регионах России. Кроме того, УБРиР обладает широкой сетью банкоматов по всей стране. На сегодняшний день собственная и партнерская сеть УБРиР насчитывает более 8200 устройств в 76 регионах России. Партнерами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВУЗ-банк, АкБарс. Клиенты УБРиР могут пользоваться этими устройствами без комиссии.

Кроме того, клиентам банка станут доступны удаленные сервисы УБРиР: банк широко представлен в онлайн-каналах, почти все основные продукты банка можно оформить дистанционно, с помощью мобильного или интернет-банка, без визита в офис. Существует также возможность заказать бесплатную доставку карты банка в любое удобное время и место: в офис или домой.

Телефон горячей линии ВУЗ-банка: 8-800-700-2-700, все подробности на сайте ubrr.ru.

Услуги предоставляет ПАО КБ «УБРиР», генеральная лицензия банка России № 429 от 06.02.2015.