Одобренные Челябинской области бюджетные кредиты направят на вагоны метротрама

Поставка трехсекционных вагонов пройдет в период с 2025 по 2027 год

Челябинская область получила одобрение на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов на новый общественный транспорт.

Информация прозвучала на совещании у заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Он отметил важность использования механизмов инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. С начала применения этих программ завершено 720 объектов и мероприятий в 71 регионе России. За три года с их помощью привлечено почти 4 триллиона рублей инвестиций, создано порядка 44 тысяч рабочих мест и введено в эксплуатацию почти 33 миллиона квадратных метров жилья.

На совещании директор Фонда развития территорий Василий Купызин добавил, что в рамках действующих программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов сейчас ведутся работы на 715 объектах, включая поставки нового общественного транспорта.

«В Москве, Вологодской, Тамбовской и Челябинской областях планируется поставка еще 174 единиц новых автобусов, троллейбусов, трамваев и составов МЦД», — сообщил Василий Купызин.

Что за транспорт приобретут для Челябинской области, разъяснили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Челябинской области одобрено предоставление средств ИБК в период с 2025 по 2027 год на поставку 24 единиц трехсекционных трамвайных вагонов», — рассказали в Миндортрансе.

Эти вагоны будут использоваться для работы метротрама. Поставка первых вагонов запланирована уже в этом году.