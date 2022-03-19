Обувные фабрики Челябинской области переходят на отечественные материалы

Предприятия налаживают импортозамещение сырья и компонентов

Челябинская фирма «Юничел» и «Магнитогорская обувная фабрика» — крупнейшие производители обуви в России — занимаются обновлением своего оборудования, чтобы перейти на использование отечественных материалов. Это позволит не только отказаться от иностранной продукции, но и увеличить объем выпускаемых изделий, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.



Самой важной задачей производителей обуви является поиск российских производителей различных компонентов, необходимых в изготовлении сапог, кроссовок и туфель. Так, иностранный полиуретан для подошв уже заменили отечественным пластификатом. Обувь на нем получается легкой, удобной и прочной. Теперь обувщики ищут альтернативу европейским ниткам, которыми сшивали натуральную кожу.

«В свое время мы перешли на импортную фурнитуру, потому что качество заграничных ниток, немецких, итальянских, было выше. Сейчас надеемся, что подтянутся наши ниточники, и мы сможем найти основную массу компонентов в России. Мы уже пробуем кировские и питерские нитки, а также различные комбинации. У нас в России производятся неплохие, приличного качества кожи. Могу отметить завод „Русская кожа“, „Ярославский кожевенный завод“. Это позволило нам отказаться от импортных кож, которые раньше закупались в Испании, Турции и Корее», — рассказал генеральный директор обувной фирмы «Юничел» Владимир Денисенко.

Челябинская фабрика «Юничел» ежегодно выпускает 3 млн пар кожаной обуви — это 10% всей изготавливаемой в России продукции. Значительно увеличить производство изделий предприятию помогло участие в национальном проекте «Производительность труда». В месяц теперь изготавливается не 338 пар, а 400. На это тратится не 65 часов, как раньше, а всего 34. Снизилось и количество брака — на 50%.

«Магнитогорская обувная фабрика» в советские времена производила 75% от всего объема сапог и туфель, которые шили в Челябинской области. Сегодня же предприятие готово обуть минимум полстраны, ведь на предприятии модернизировали оборудование. Ежегодно фабрика выпускает до 200 тысяч пар обуви.