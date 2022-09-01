Общий центр обслуживания предприятий Группы «Мечел» начал работу в новом офисе

Более 600 специалистов взаимодействуют с 38 организациями холдинга

Группа «Мечел» сообщает об открытии в Челябинске нового современного офиса Общего центра обслуживания, который обслуживает предприятия группы по функциональным направлениям: бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, управление персоналом.

Компании горно-металлургического холдинга работают в различных географических точках страны: в Челябинской, Кемеровской, Иркутской, Московской областях, Республике Саха и в других регионах России.





Общий центр обслуживания объединил выполнение учетного функционала предприятий Группы в сфере бухгалтерии, налогового учета и кадровой работы. Сотрудники ведут бухгалтерский и налоговый учет хозяйственных операций компаний «Мечела», формируют их отчетность, начисляют заработную плату сотрудникам предприятий, оформляют кадровые документы, решают вопросы, связанные с социальной политикой, обучением, бюджетированием, оплатой и нормированием труда.

Предприятия «Мечела» переводят на обслуживание в Челябинск постепенно, и, как только у ОЦО увеличивается потребность в сотрудниках, на работу принимают новых бухгалтеров, кадровиков и специалистов в области налогообложения.





Офис Общего центра обслуживания выполнен в открытом формате в едином корпоративном стиле «Мечела». В том же дизайне выполнены переговорные комнаты, коридоры и лестничные площадки.

«Уже сейчас сотрудники ОЦО взаимодействуют с 38 предприятиями Группы „Мечел“. В центре трудятся более 600 специалистов. До 2024 года нагрузка увеличится: на обслуживание перейдут еще 12 предприятий, соответственно, и штат будет расширяться. Коллектив Общего центра обслуживания благодарит руководство ПАО „Мечел“ и руководство ПАО „ЧМК“ за возможность работать в новом красивом офисе, оформленном в корпоративном стиле, что позволяет чувствовать себя частью большого коллектива „Мечела“», — отмечает руководитель проекта ООО «Мечел-Бизнес Сервис» Татьяна Калядина.

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