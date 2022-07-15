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Ярославский моторный завод открыл интернет-магазин запчастей

Год назад Ярославский моторный завод открыл интернет-магазин запчастей, что сразу максимально приблизило производителя к покупателю, и эта новинка быстро стала популярна у клиентов. Покупателям очень понравилось заказывать на заводе, ведь на заводе априори есть все.

«Прямое общение производителя и потребителя дает понимание вектора развития для производителя и чувство надежности для пользователя», — отмечает генеральный директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин.

Интернет-магазином ЯМЗ просто и удобно пользоваться: с помощью электронных каталогов можно увидеть весь ассортимент продукции и услуг ЯМЗ. Эксклюзивная особенность и главное конкурентное преимущество — понятный, логичный ресурс с 3D-каталогами, любой покупатель сможет подобрать себе деталь самостоятельно по серийному номеру, модели и дате выпуска двигателя.



Клиенты теперь могут без посредников получить гарантированную оригинальную запасную часть двигателя ЯМЗ, причем быстро и по справедливой цене — таким образом, они на сто процентов застрахуют себя от покупки контрафактной продукции. А еще ссылка на сайт фирменного интернет-магазина запчастей ЯМЗ добавлена не только на сайт предприятия, но и в приложение, которым активно пользуются потребители автомобилей ГАЗ с двигателями Ярославского моторного завода.

Интернет-магазин «Автодизеля» гарантирует поставку только оригинальных запасных частей ЯМЗ. Продукция выпускается в заводской фирменной упаковке, что обеспечивает узнаваемость, сохранность и защиту изделий при транспортировке. Проверить оригинальность продукции можно с помощью специальной наклейки на фирменной упаковке. Доменное имя фирменного интернет-магазина ЯМЗ www.ymzmarket.ru, телефон горячей линии кол-центра 8-800-250-36-36.