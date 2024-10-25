Область возместит челябинским аграриям часть затрат на покупку сельхозтехники

На эти цели из бюджета региона направлено 202 миллиона рублей

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области начали прием документов на оформление субсидии, которая позволяет компенсировать часть затрат на приобретение комбайнов, сеялок и тракторов. В этом году на эти цели из бюджета региона направлено 202 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

На покупку систем точного земледелия в этом году область направит 8 миллионов рублей.

С начала года с использованием федеральных мер поддержки, таких как льготное кредитование, финансовый лизинг, а также программа «1432», аграрии приобрели машины и оборудование на 2,9 миллиарда рублей.

Одним из лидеров в обновлении техники является Чесменский район. В этом году там приобрели 33 единицы: энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные комбайны, посевной комплекс, опрыскиватель и другое оборудование. Очень важное приобретение чесменских аграриев — зерносушилки, купленные в четырех фермерских предприятиях. 2024 год выдался дождливым, и сушильное оборудование для зерна востребовано как никогда.

Так, в Увельском районе на предприятии «Агрос-Т-Велес» наряду с целой партией техники купили современное сушильное оборудование.

«Мы построили несколько зерноскладов и, чтобы в этом году обеспечить качество зерна, соорудили сушилку для зерна — закупили оборудование, подвели газ. Уборку зерновых мы завершили, высушенное зерно сейчас на складе. Осталось убрать подсолнечник», — рассказал представитель компании Андрей Классен.

В этом году «Агрос-Т-Велес» приобрел четыре трактора «Кировец», два зерноуборочных комбайна «Палессе», один кормоуборочный комбайн и комплекс машин для возделывания и уборки картофеля. Созданное в 2020 году предприятие обрабатывает сегодня почти 9 тысяч гектаров пашни в Увельском и Еткульском районах, выращивают зерновые культуры, подсолнечник, картофель.

В числе получателей господдержки — фермер Сергей Кульпин из Верхнеуральского района. Он приобрел мощный трактор, фронтальный погрузчик, зерноуборочный комбайн «Акрос 595» и гусеничный комбайн «Вектор 450». Эти машины пополнили парк хозяйства, в котором раньше было всего два трактора и два комбайна.

«Новые комбайны куплены летом, уже задействованы в уборке этого года. Мы собрали почти 2,5 тысячи тонн зерна, по 24 центнера с гектара. Гусеничный зерноуборочный комбайн приобрел из-за дождей, которые в этом году нас хорошо полили. Думаю, что и в будущем он будет хорошим подспорьем в уборке зерновых и масличных культур. Чтобы купить новую технику, пришлось взять кредиты», — уточнил фермер Сергей Кульпин.

Площадь обрабатываемой пашни в фермерском хозяйстве больше 2 тысяч гектаров. Здесь выращивают пшеницу мягких и твердых сортов, овес, масличный лен и подсолнечник.