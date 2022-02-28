Объездную дорогу в Миассе отремонтируют за 69 млн рублей

Обновление дороги проведут в этом году

Администрация Миасского городского округа объявила аукцион на проведение ремонта объездной дороги Тургоякского шоссе. На работы из местного бюджета готовы направить 68,98 млн рублей. Заявки принимают до 9 марта, а победителя выберут 11-го числа. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Ремонт проведут на участке протяженностью 2915 метров. Объездная дорога начинается неподалеку от автостанции и заканчивается на пересечении проспекта Октября и улицы Богдана Хмельницкого. На всем протяжении магистраль идет параллельно Тургоякскому шоссе, она позволяет разгрузить одну из основных дорог города.

В перечень работ входят снятие деформированного асфальтобетонного покрытия, укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство съездов, тротуаров и остановок, посадочных площадок и заездных карманов. Работы необходимо выполнить до 29 июля этого года.

