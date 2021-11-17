Объем вложений в развитие экономики Челябинской области в 2022 году вырастет в три раза

Депутаты ЗСО одобрили бюджетные расходы на поддержку предприятий и развитие инфраструктуры

Комитеты по промышленной и экономической политике Законодательного собрания Челябинской области рассмотрели доклады о расходах региона в 2022 году на развитие экономики и поддержку промышленных предприятий. Депутаты рекомендовали включить эти статьи в областной бюджет на 2022 год. Главный финансовый документ будет рассмотрен в первом чтении в конце ноября.

Как сообщил в докладе депутатам вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук, в 2022 году в регионе продолжат реализовывать государственную программу по экономическому развитию. Объем ее финансирования в 2022 году составит 2,8 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в 2021-м. Из этих средств на поддержку малого бизнеса направят 519,6 млн рублей. Большая часть средств — 216 млн рублей — будет использована в качестве финансовых мер помощи (предоставление микрозаймов и поручительств). Также отдельное внимание уделят поддержке самозанятых и начинающих предпринимателей (242 млн рублей).

1,7 млрд рублей в 2022 году выделят на улучшение инвестиционного климата — для решения проблем с техприсоединением предприятий к коммунальным сетям, развитие рынка газомоторного топлива. Ожидается, что в 2022 году объем инвестиций предприятий в основной капитал составит 360—390 млн рублей. Это позволит региону остаться в двадцатке национального рейтинга инвестпривлекательности.

«В целом госпрограмма по развитию экономики реализуется в рамках шести подпрограмм. На ее реализацию предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2,8 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2021-м. Рост достигнут в основном за счет подпрограмм развития. Бюджет 2021 года — действительно бюджет развития. Такого годового роста вложений у нас еще не было», — отметил Егор Ковальчук.

Министр промышленности, природных ресурсов и новых технологий Павел Рыжий доложил комитету по промполитике ЗСО о мерах поддержки предприятий в 2022 году. На госпрограмму по развитию промышленности в бюджете заложили 578,8 млн рублей. Это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году. Впервые выделены средства на оказание финансовой поддержки промышленным предприятиям Челябинской области, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, промышленным предприятиям будут возмещены части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, а также на приобретение нового оборудования. В следующем году в пять раз будет увеличен размер средств на поддержку участников промышленных кластеров.

Также в 2022 году будут существенно увеличены бюджетные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры. За счет привлеченных средств из федерального бюджета в размере более 6,5 млрд рублей предусмотрена модернизация троллейбусной сети и строительство новых трамвайных линий в городе Челябинске. Кроме того, запланировано 490 млн рублей на развитие транспортной инфраструктуры в других городах, в том числе на обустройство 60 трамвайных остановочных пунктов, продолжится работа по обособлению трамвайных путей и организации выделенных полос движения.