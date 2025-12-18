Объем погрузки на экспорт черных металлов увеличился на 45% на Южном Урале

Всего с января из региона на зарубежные рынки отправлено 3,3 млн тонн

Челябинская область подтверждает статус одного из ключевых металлургических хабов страны — объем перевозок чермета на экспорт с начала года вырос на 45%. Из региона за 11 месяцев отправили 3,3 миллиона тонн продукции, сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Южный Урал занял второе место в тройке лидеров наряду с Липецкой областью (7,8 миллиона тонн, +12,4%). На третьем месте соседняя Свердловская область, оттуда на экспорт ушло 2,5 миллиона тонн (+27,7%).

В целом по стране объем перевозок черных металлов по сети РЖД в 2025 году вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по ноябрь на зарубежные рынки отправлено 22,6 миллиона тонн чермета.

Основным каналом для экспорта остаются морские порты, куда было направлено 15,9 млн тонн (+11,8%). Лидером по отгрузке стал южный маршрут (10,4 млн тонн, +15%). Также выросли отправки в порты Северо-Запада (3,7 млн тонн, +13,8%). В то же время перевозки в направлении портов Дальнего Востока сократились на 9,2%, составив 1,8 млн тонн. Еще 6,7 млн тонн (+14,5%) было отправлено на экспорт через сухопутные пограничные переходы.