В Челябинске состоялась VI конференция «Бизнес. Лидерство. Успех». Предприниматели собрались, чтобы обсудить финансовые инструменты поддержки. Организатором бизнес-встречи стало Челябинское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», партнером выступил ПСБ. На дискуссионных площадках участники конференции получили бесплатные консультации экспертов по эффективным банковским инструментам и получили реальные кейсы — как пользоваться онлайн-сервисами и управлять бизнесом 24/7 со смартфона, а также оформить банковскую гарантию на 100 миллионов рублей без залога и поручительства.
В условиях диджитализации цифровые сервисы ПСБ не только обеспечили предпринимателям удаленный доступ к финансовым операциям и услугам, но и стали инструментом мобильной поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня ПСБ играет роль цифровой точки входа для предприятий с любыми задачами и запросами. Каждый собственник компании может дистанционно получать все необходимые банковские услуги онлайн, чтобы непрерывно расти, развивая собственный проект и экономику региона.
«На сегодняшний день банк ПСБ стал для предпринимателей полноценным цифровым помощником в бизнесе. Мы предлагаем своим клиентам регистрацию бизнеса, не выходя из дома, оформление документов в налоговой, открытие расчетного счета в моменте, эквайринговые продукты: торговый эквайринг, интернет-эквайринг или эквайринг в кармане. У нас есть мобильное приложение, которое позволяет клиентам вести свой бизнес 24/7. Бизнесу доступны онлайн-кредиты ПСБ — это те кредиты, когда не нужно приходить в банк, достаточно подать заявку с рабочего места и буквально через 3-4 часа получить одобрение», — комментирует начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.
На конференции предприятиям напомнили об основных наиболее востребованных кредитных продуктах ПСБ, среди которых «Кредит без бумаг. Оборотный», подходящий для пополнения оборотных средств. Деньги в сумме до 5 миллионов рублей можно взять на любые цели. Для оформления кредита не требуется поручительство или залог, достаточно подтверждения оборотов компании. Кредитная линия на пополнение оборотных средств для участников госзакупок по 44-ФЗ дает возможность получить до 50 млн рублей по одному лишь согласию клиента на обработку персональных данных. Нецелевой кредит позволяет, например, провести капитальный ремонт в офисе.
Набирает популярность инструмент «Лимит открыт» для клиентов с годовым оборотом 60 млн рублей. По сути, ПСБ предлагает бизнесу предодобренную кредитную линию до 100 миллионов рублей сроком на 10 лет. Она предоставляется без залога и позволяет предпринимателям максимально оперативно, путем нажатия одной кнопки в смартфоне, вкладывать банковские ресурсы в свои проекты, не теряя времени на сбор документов и ожидание решения по кредитной заявке.
«Без банковского участия лидерство и успех не всегда достижимы. В сущности, это интегральный показатель, потому что для кого-то лидерство — это деятельность в общественной сфере, для кого-то успех — это финансы. Последние годы мы ориентируем предприятия не только на зарабатывание денег. Та социальная ответственность бизнеса, которая последние годы существует, задает вектор. Капитаны бизнеса поняли, что нам здесь жить и работать. Предприниматели инвестируют в самые различные проекты, тем самым вкладываются в успех региона, создавая иной, новый, образ Челябинской области»,
— отмечает председатель общественного совета при Законодательном собрании Челябинской области по предпринимательству и инвестиционной деятельности, вице-председатель ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Алексей Ларин.
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