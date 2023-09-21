О мерах финансовой поддержки бизнеса рассказали на конференции «Бизнес. Лидерство. Успех»

Участники узнали об эффективных банковских инструментах

«На сегодняшний день банк ПСБ стал для предпринимателей полноценным цифровым помощником в бизнесе. Мы предлагаем своим клиентам регистрацию бизнеса, не выходя из дома, оформление документов в налоговой, открытие расчетного счета в моменте, эквайринговые продукты: торговый эквайринг, интернет-эквайринг или эквайринг в кармане. У нас есть мобильное приложение, которое позволяет клиентам вести свой бизнес 24/7. Бизнесу доступны онлайн-кредиты ПСБ — это те кредиты, когда не нужно приходить в банк, достаточно подать заявку с рабочего места и буквально через 3-4 часа получить одобрение»,

— комментирует начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске Ольга Смирнова.

«Без банковского участия лидерство и успех не всегда достижимы. В сущности, это интегральный показатель, потому что для кого-то лидерство — это деятельность в общественной сфере, для кого-то успех — это финансы. Последние годы мы ориентируем предприятия не только на зарабатывание денег. Та социальная ответственность бизнеса, которая последние годы существует, задает вектор. Капитаны бизнеса поняли, что нам здесь жить и работать. Предприниматели инвестируют в самые различные проекты, тем самым вкладываются в успех региона, создавая иной, новый, образ Челябинской области»,

— отмечает председатель общественного совета при Законодательном собрании Челябинской области по предпринимательству и инвестиционной деятельности, вице-председатель ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Алексей Ларин.





Реклама. Рекламодатель — ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».