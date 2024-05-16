О бизнесе через искусство: предприниматели Челябинска станут главными героями спектакля

Открыта регистрация на масштабное событие

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Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства и пройдет 31 мая на сцене Концертного зала им. С. С. Прокофьева. Бизнес-спектакль «Серьезно о несерьезном, несерьезно о серьезном» покажут не профессиональные актеры, а реальные предприниматели. Регистрация по ссылке. Количество мест ограничено. Организатор: центр «Мой бизнес» при поддержке регионального Минэкономразвития.

Событие станет знаковым не только для бизнес-сообщества региона, но и для самого центра «Мой бизнес» Челябинской области. 29 мая институт развития отметит свой день рождения. Также в рамках мероприятия пройдет традиционное награждение партнеров института развития.

«В этом году центру „Мой бизнес“ исполняется 7 лет. Мы стали первой в стране площадкой по поддержке предпринимательства в комплексном формате и продолжаем удерживать высокую планку качества услуг. Все эти годы наша команда реализует проекты, которые на практике доказывают значимость господдержки. В этот день хочется сказать слова благодарности предпринимателям, которые нас вдохновляют, и нашим партнерам, с которыми мы вместе работаем над общим делом — развитием бизнес-среды в регионе»,— комментирует исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева.

Традиционно ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, центр «Мой бизнес» готовит масштабное мероприятие для всех причастных к этому празднику. В этот раз формат будет отличаться: основным событием станет спектакль от бизнеса и про бизнес, где актерами выступят реальные предприниматели Челябинска. Режиссер-постановщик — Андрей Заостровский, бизнес-психолог, актер и хореограф.

«Мы решили выйти за привычные рамки и посмотреть на бизнес не через выстроенную систему, которую можно постоянно совершенствовать, а через человека. Мы покажем, насколько порой сложный путь преодоления своих страхов и сомнений приходится пройти предпринимателю. На всех афишах наши герои изображены с носом клоуна. Это символ детства, искреннего интереса и желания исследовать новое. Только соединясь с этой частью себя, мы можем сделать действительно важные шаги в жизни. Думаю, каждый увидит в героях спектакля свое отражение и задаст себе одни из самых главных вопросов. Можно сказать, что это истории для души с терапевтическим эффектом»,— рассказывает контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Торжественное мероприятие пройдет 31 мая, с 18:00 до 21:00, в Концертном зале им. С. С. Прокофьева по адресу: Челябинск, ул. Труда, 92а. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Регистрация по ссылке.

Познакомиться с актерами и следить за подготовкой спектакля вы сможете в группе «ВКонтакте».

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».