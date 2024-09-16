НПФ «БУДУЩЕЕ» расширяет свое присутствие в Челябинской области

В южноуральской столице появился новый офис

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Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» открыл обновленный офис в Челябинске по адресу улица Карла Маркса, 54, и запустил специальную акцию, приуроченную к этому событию.

Рост интереса граждан к программе долгосрочных сбережений (ПДС) и другим услугам, предоставляемым негосударственными пенсионными фондами, стимулирует НПФ «БУДУЩЕЕ» расширять свое присутствие в российских регионах, открывать новые офисы и запускать дополнительные программы лояльности.

Так, например, для жителей Челябинской области НПФ «БУДУЩЕЕ» проводит со 2 сентября по 4 октября 2024 года специальную акцию «Получи 2000 бонусов за единовременный взнос в ПДС». Кешбэк по акции будет начисляться на бонусный счет клиента, заключившего с фондом в текущем году договор долгосрочных сбережений, уплатившего сберегательный взнос в размере не менее 2000 рублей и подавшего заявление о перечислении по договору долгосрочных сбережений единовременного взноса за счет средств пенсионных накоплений. Все действия, необходимые для получения бонуса, жители Челябинской области смогут совершить любым удобным для них способом: онлайн, на сайте фонда или же офлайн, в отделении НПФ «БУДУЩЕЕ», получив индивидуальную консультацию. Подробную информацию об акции можно получить на сайте фонда. Правила проведения акции доступны по ссылке.

Кроме того, в новом отделении фонда жители региона смогут более детально узнать о преимуществах программы долгосрочных сбережений, получить сервисные услуги по пенсионным договорам — обратиться за назначением выплаты, уточнить персональные данные или банковские реквизиты, проконсультироваться по вопросам формирования личного пенсионного капитала и многое другое.

График работы офиса следующий:



понедельник — четверг с 9.00 до 18:00,

пятница 09:00 — 16:45,

выходные дни — суббота и воскресенье.

Более детальную информацию жители региона также могут получить по телефону контакт-центра фонда 8 800 555-0-555 и на сайте фонда.

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Рекламодатель — АО «НПФ «БУДУЩЕЕ».