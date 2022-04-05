Новые троллейбусы в Миасс поставит компания из Вологды

Транспортные средства выйдут на городские маршруты летом

Четыре новых низкопольных троллейбуса в ближайшие месяцы пополнят парк общественного транспорта Миасса. Доставит их в город компания «Торговый дом „Транс-Альфа“» из Вологды — дилер одноименного троллейбусного завода. Эта организация победила в аукционе, который проводила администрация Миасса. Как указано на сайте госзакупок, при начальной цене в 96,5 млн рублей «Транс-Альфа» запросила за свою работу 72,7 млн рублей.

Характеристика троллейбусов прописана в техническом задании. Пассажировместимость составит 100—150 человек, а сидячих мест будет 30. Внутри смогут находиться горожане с ограниченными возможностями здоровья, также оборудуют площадки для размещения детских и инвалидных колясок. Для удобства пассажиров в салоне установят кондиционеры, информационные табло, радиоинформатор, USB-розетки, Wi-Fi-роутер для доступа в интернет и устройства для оплаты проезда банковскими картами. Троллейбусы закупаются 2022 года изготовления. Эксплуатировать их планируют не менее 15 лет.

Доставить новые троллейбусы в Миасс компании «Транс-Альфа» нужно в течение 60 дней после подписания договора с мэрией. Администрация Миасса уже покупала троллейбусы у вологодской организации. В 2021 году город получал четыре троллейбуса за 81 млн рублей, а в 2020-м — два транспортных средства за 30,6 млн рублей.

ООО «Торговый дом „Транс-Альфа“» зарегистрировано в Вологде в феврале 2003 года, сказано в базе «СБИС». Компания занимается оптовой торговлей транспортными средствами, является дилером завода «Транс-Альфа», выпускающего троллейбусы и электробусы. В 2021 году чистая прибыль фирмы составила 6,4 млн рублей. Из 23 аукционов, в которых участвовала «Транс-Альфа», 17 завершились победой. Общая сумма контрактов — 7,8 млрд рублей. Торговый дом поставлял транспортные средства в Новороссийск, Красноярск, Читу, Альметьевск, Брянск, Петрозаводск. Контракт на поставку 166 троллейбусов большой вместимости в Санкт-Петербург стал самым крупным для компании — 4,9 млрд рублей.