Новые тарифы за подключение к электросетям утвердили в Челябинской области

Измененная плата позволит снизить нагрузку на действующих потребителей

В Челябинской области тариф за подключение к электрическим сетям физических и юридических лиц с июля 2022 года составляет 5423,11 рубля за 1 кВт, сообщает пресс-служба министерства тарифного регулирования и энергетики. Ставка определена регионом самостоятельно согласно постановлению правительства России.

Ранее федеральные власти утвердили новые тарифы на подключение к электросетям новых частных домов и коммерческих объектов — торговых павильонов, киосков и т.п. Ставка для особых категорий граждан составляет 1 тыс. рублей за один кВт. Для остальных льготный тариф утвердили в размере от 3 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за один кВт. Изменения не коснутся стоимости электроэнергии для уже подключенных потребителей.

«Тарифные нововведения позволят облегчить нагрузку на уже подключенных потребителей, которые сейчас фактически оплачивают затраты сетевых организаций, связанные с присоединением новых льготных абонентов. Благодаря данным изменениям компании смогут увеличить объем средств на развитие и модернизацию электросетей, что в существенной степени снизит число аварийных ситуаций, обеспечит бесперебойное электроснабжение и позволит развиваться социальной и промышленной сфере региона», — комментирует министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

В ведомстве отмечают, что ставка в нашем регионе ниже фактических затрат сетевых компаний. В 2020—2021 годах они составляли более 8 тыс. рублей на присоединение 1 кВт мощности, в 2022-м — более 9 тыс. рублей. Ранее стоимость подключения к электросетям составляла 550 рублей за 15 кВт. Сетевые организации жаловались, что недополучали средства, которые пошли бы на текущие расходы, реконструкцию электросетей и инвестиционные программы, а также что за свой счет вынуждены были прокладывать линии до потребителей, порой — в чистое поле. Предполагается, что новые тарифы стимулируют потребителей заказывать столько кВт, сколько им действительно нужно, чтобы в итоге избежать избыточной нагрузки на сети и повышенных платежей.

Важно отметить, что, несмотря на рост тарифов, сохраняются льготы для отдельных категорий граждан. Ставка в 1 тыс. рублей за 1 кВт действует для:



малоимущих семьей, одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума;

ветеранов, инвалидов;

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС и ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне;

многодетных семьей.

Льготные условия действуют для малого и среднего бизнеса при подключении мощности до 150 кВт по третьей категории надежности. Для получения скидки 50% объекты должны находиться в пределах 200 метров от электросетевой инфраструктуры в городе или 300 метров в сельской местности. В министерстве отмечают, что в любом случае тариф не будет превышать стоимости конкретных мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанных с применением стандартизированных тарифных ставок, которые являются одинаковыми для всех сетевых организаций Челябинской области.