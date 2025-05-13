Новые идеи и смыслы будут искать на форуме «Российская креативная неделя — Урал» в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер выразил уверенность, что форум будет максимально полезен участникам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поприветствовал участников форума «Российская креативная неделя — Урал», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Глава региона отметил, что география мероприятия расширяется: в этом году площадка собрала 160 федеральных экспертов, гостей из 11 стран. Ожидается 40 сессий, значительная часть которых — образовательные интенсивы и мастер-классы, которые помогут развитию креативной экономики в регионе и всей стране.

«С Челябинской области начинаются форумы „Российская креативная неделя“. Мы задаем тон движению. Креативная экономика продвигает наши культуру и ценности, является инструментом мягкой силы России. Мы уже стали новым ковчегом, к которому присоединяются все, кто разделяет наши ценности», — отметил глава региона.

Губернатор выразил уверенность, что форум даст новые идеи и смыслы, будет полезным для участников.