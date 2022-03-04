Новые автобусы в Копейск поставит челябинский дилер группы ГАЗ

Транспортные средства выйдут в рейсы по всему городскому округу

Мэрия Копейска подвела итоги аукциона на поставку 24 новых автобусов среднего и малого классов вместимости. Единственным участником конкурса стало ООО «Синегорье-Авто» из Челябинска. Заявку организации признали соответствующей требованиям, поэтому компанию объявили победителем. Контракт заключат по начальной цене в 177,9 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Транспортные средства закупят для МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». По контракту подрядчик должен поставить 17 автобусов вместимостью 20—24 пассажира и 7 — вместимостью от 15 до 19 человек. Машины должны быть оборудованы газовым двигателем и механической коробкой передач, иметь не ниже пятого экологического класса — это требование федерального проекта «Чистый воздух». Также в салонах необходимы кондиционеры, камеры видеонаблюдения, LED-экраны, терминалы для безналичной оплаты и точки доступа к Wi-Fi. Гарантийный срок составляет 18 месяцев или 100 тыс. км пробега.

Поставщику нужно предоставить Копейску транспорт в течение 60 дней с момента заключения контракта. Новые брендированные автобусы выйдут на маршруты в черте города и во всех поселках округа.

Модернизацию общественного транспорта проведут в рамках вступившего в силу 1 января 2022 года закона о транспортной агломерации Челябинск — Копейск. Ранее с просьбой об обновлении автобусного парка к губернатору обращался глава города Андрей Фалейчик. Алексей Текслер поддержал инициативу. Часть средств на покупку предоставили из бюджета области.

ООО «Синегорье-Авто», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в Челябинске в марте 1998 года. Основная сфера деятельности — торговля легковыми и грузовыми автомобилями. Эта фирма — официальный дилер компании «Русские автобусы — Группа ГАЗ», поставляет автобусы ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ и запчасти к ним и коммерческому транспорту ГАЗ, КамАЗ, МАЗ, УАЗ. Владельцем является Игорь Тужилин. Ему также принадлежит еще несколько организаций по продаже, техобслуживанию и ремонту транспорта. Директором значится Виктор Сапелкин.

В 2020 году компания получила 8,3 млн рублей чистой прибыли. «Синегорье-Авто» являлось участником почти 270 торгов. Победителем было в 210 конкурсах. Общая сумма заключенных контрактов составляет 1,78 млрд рублей. Компания предоставляла автобусы различным школам и ведомствам. Среди крупнейших договоров — поставка в Челябинск в 2019—2020 годах 60 автобусов на газу за суммарно 596 млн рублей.