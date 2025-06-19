Новой валютой бизнеса назвали на ПМЭФ‑2025 социальную ответственность

Ирина Текслер рассказала о поддержке челябинским бизнесом горожан

Социальную ответственность бизнеса активно обсуждают на Петербургском международном экономическом форуме. Это связано с переменами в запросах общества. Больше половины российских компаний занимаются развитием корпоративной социальной ответственности. Вместе с этим граждане страны отдают свое предпочтение именно таким организациям. На профильной сессии ПМЭФ-2025 социальную ответственность назвали новой валютой бизнеса, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Учредитель челябинского Фонда 2020 Ирина Текслер отметила, что это не роскошь, а необходимость.

«Социальная ответственность бизнеса для регионов очень важна. Успешность любого региона — это многофакторный процесс, который также складывается от успешности бизнеса. Она исчисляется не только прибылью, но и устойчивостью, желательно растущей постоянно»,— говорит она.





Учредитель Фонда 2020 поблагодарила Росатом, представитель которого выступила на сессии, за их проекты в Челябинской области. На Южном Урале три города с предприятиями госкорпорации. Поддержка НКО в этих территориях тоже важна.

«Бизнесу нужно работать с местными сообществами, властью, НКО. Это будет самая эффективная поддержка населения и привлекательность в глазах конечного потребителя»,— отмечает общественный деятель.

Ирина Текслер рассказала также об успешных практиках предприятий. Магнитогорский металлургический комбинат, где работает много местных жителей, помимо своей корпоративной и социальной политики выстраивает комфортную жизнь для всех горожан. Построен общедоступный городской курорт «Притяжение» на 400 гектарах. Это настоящая точка притяжения для всех жителей не только региона, но и страны. На территории парка есть горнолыжный курорт, футбольные поля, пляжи, площадь для проведения культурных мероприятий.

«Это напрямую не коррелируется с тем, что производит Магнитогорский металлургический комбинат, но для жителей это бесконечно важно»,— подчеркивает Ирина Текслер.





Еще один пример — работа «Русской медной компании». За последние годы она открыла более 20 социально значимых объектов: физкультурно-оздоровительные комплексы, кафедральный собор. Строится «РМК-арена». И все это делается в тесной связке с властью.

«У нас есть уникальные льготы по налогу на имущество — вычет до 50%. Также важно общественное признание. У нас есть ежегодный конкурс социальных достижений „Меняющие мир“. Правильно выстроенная стратегия и реализованная корпоративная социальная ответственность важна сегодня для достижения HR, PR эффектов. Жители хотят жить и трудиться в комфортных условиях»,— подчеркивает Ирина Текслер.

Корпоративная социальная ответственность помогает в условиях дефицита кадров. КСО — это не роскошь, а необходимость.

«Мы в Челябинской области знаем, как привлечь к себе специалистов, как конкурентно представить им рабочие места, сделать так, чтобы они переехали и жили у нас, работали на наших предприятиях. Диалог власти и бизнеса нужно поддерживать»,— говорит учредитель Фонда 2020.





Каждый вложенный рубль в НКО может привлечь 10 рублей дополнительных средств, отмечает общественный деятель. Ежегодно в Челябинской области тратится 6,8 миллиарда рублей на корпоративную социальную политику.

Ирина Текслер также рассказала, что в Челябинске топ-менеджеры со своими сотрудниками вместо корпоративов приходят в благотворительный фонд «Банк еды „Русь“» на фасовку продуктовых наборов для нуждающихся в них людей — пенсионеров, одиноких. Причем представители компаний проводят на ногах по три часа. Некоторые предприятия открывают для малышей своих работников детские сады.