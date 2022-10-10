Определен подрядчик, который займется поставкой и установкой новогодней подсветки на пешеходной улице Кирова в Челябинске. В аукционе победила компания «Омега» из Санкт-Петербурга, которая предложила сделать иллюминацию за 86 млн рублей.
Начальная цена контракта составляла 124 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить работы до 5 декабря. Срок гарантии качества на работы составляет два года.
По данным информации с сайта госзакупок, «световое небо» появится на улице Кирова и на участке от проспекта Ленина до улицы Труда. Подрядчик установит гирлянду длиной 580 метров и шириной 12 метров.
На улице Кирова также разместят объемную светящуюся конструкцию, которая украсит карету. Праздничная подсветка появится на фонтане возле оперного театра и на Нулевой версте.
В этом году победитель аукциона компания «Омега» занималась установкой архитектурно-художественной подсветки и на четырех мостах Челябинска ко Дню города. Начальная цена контракта составляла 44 миллиона 500 тысяч рублей. Поставщик предложил провести работы за 35 миллионов 600 тысяч рублей.
В прошлом году ООО «Компания Омега» стало победителем торгов по проведению технического обслуживания декоративно-светового оформления города, в том числе праздничных светящихся конструкций к Новому году.
По данным базы «СБИС», ООО «Компания Омега» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2005 году. Основная сфера деятельности — производство электромонтажных работ. Организация входит в Торгово-промышленную палату РФ. В 2020 году чистая прибыль составляла 3,9 млн рублей. Компания участвовала в 84 торгах, победив в 59 из них. Общая сумма — 932 млн рублей. В ноябре 2020 года фирма побеждала в аукционе на подготовку к размещению в Челябинске новогоднего декоративно-светового оформления, получив 61 млн рублей.
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