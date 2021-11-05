Новогодние корпоративы на Южном Урале пройдут в новом формате

Привычные банкеты из‑за ковид-ограничений заменят на соревнования, игры, фотосессии

В Челябинской области в рабочих коллективах осваивают новые форматы проведения новогодних корпоративов, которые не зависят от времени проведения и наличия QR-кодов.

За время нерабочих дней и длительной удаленки люди соскучились по живому общению и хотят как минимум провести время в кругу коллег. Однако привычные корпоративы с оливье и шампанским в этом году сопряжены с рядом трудностей: праздничные банкеты в ресторанах, кафе и ночных клубах ограничены по времени и проводятся до 23:00, с 1 декабря по 15 января — требуется предъявить QR-код.

«Изменился формат челябинских корпоративов: сегодня менее популярны банкеты, их сменили спортивные состязания на открытом воздухе, различные фотосессии, командные игры, в том числе интеллектуальные соревнования. Некоторые фирмы сегодня выбирают формат подготовки видеосюжета о работе компании, а затем этот ролик в новогоднюю ночь расходится по корпоративной почте. Есть интересные онлайн-решения, но здесь некоторые трудности возникают у тех, кто их организует: к примеру, работа фокусника требует прямого контакта. В любом случае корпоративы будут, работу по сплочению трудового коллектива компаний и предприятий никто не отменял», — говорит арт-директор компании Zotov-Event, ведущий и режиссер праздников Анатолий Зотов.

По словам Анатолия Зотова, бронирование новогодних банкетов в Челябинске традиционно стартовало в конце августа, поскольку удачных площадок для размещения 200—300 человек в ресторанах города не так уж много. Обычно до конца октября крупные компании и средний бизнес определяются с форматом и датой проведения корпоративов, знают, где и как будут отмечать. Правда, в этом году из-за ковид-ограничений многие до сих пор «в режиме ожидания». Недоумевают и сами владельцы развлекательных комплексов, поскольку им придется впервые организовывать корпоративы в условиях новых ограничений.

«Мы начали сбор предварительных заявок на проведение корпоративов, но принимаем их с осторожностью, поскольку не знаем, как будем проводить Новый год. Трудно представить себе новогодний корпоратив до 23:00. До пандемии обычно арендовали рестораны на всю новогоднюю ночь: если крупная компания, то целиком бронировали ресторан, если несколько небольших компаний, то мы предлагали аренду столиков, но с единой новогодней программой и шоу. В условиях ковид-ограничений мы не сможем организовать полноценные новогодние банкеты в ресторанах, сделать хорошую шоу-программу в ночном клубе», — заявил директор КРК «Мегаполис» Александр Одольский.

Александр Одольский отмечает, что в декабре 2020 года корпоративы слетели полностью, фирмы не бронировали для сотрудников столы в ресторанах, по бюджетным организациям и вовсе действовали запретительные установки. Есть риски, что в этом году ситуация повторится.

«Мы не занимаемся выездными банкетами, кейтерингом, из наших ресторанов невозможно организовать доставку еды на корпоратив, если он проходит на территории предприятия. Предложение по банкетному меню мы не меняли с 2019 года — в среднем 2,5 тыс. рублей на 1 человека за полноценный праздничный ужин в новогодний корпоратив», — рассказал Александр Одольский.

Предприятия общепита области заявляют, что заявки на новогодние корпоративы есть, но при этом заведения не берут предоплату с клиентов и не гарантируют, что праздник состоится.

«В наших ресторанах мы бронируем даты на проведение корпоративов, но не берем при этом предоплаты. Мы предупреждаем тех, кто оставляет заявки, что свяжемся с ними за три дня до проведения корпоратива, и если праздник сможет состояться, мы проведем предоплату и организуем мероприятие», — говорит владелица холдинга Showrest group (управляет заведениями Boris Bar, Greenery gastro-bar, Envy и «Ресторан живой рыбы») Татьяна Мизюрина.

Такой формат работы в новогодние праздники оптимален для бизнеса, считает Татьяна Мизюрина, поскольку в случае многочисленных возвратов средств нарушится финансовая дисциплина предприятия, не будет возможности корректно вести учет.

«Сейчас для бизнеса и так сложный период, когда нужно рассчитываться с поставщиками, арендодателями, налоговой службой, коммунальными службами, социальными фондами, если сейчас начать брать предоплату по корпоративам, то можно в конце декабря оказаться банкротом. Непосредственно в новогоднюю ночь, 31 декабря, мы никаких праздничных мероприятий не организуем, нет смысла бронировать артистов, утверждать программы. Я думаю, что в столь сложной эпидемиологической ситуации это к тому же не совсем уместно», — подчеркивает Татьяна Мизюрина.

В прошлом году новогодние мероприятия в холдинге Showrest group не проводились. Второй год подряд в пик сезона корпоративов предприятие недополучит прибыль. При этом стоимость блюд остается на уровне 2019 года. Цены выросли только по тем позициям, где подорожало сырье. Кассовый сбор выходного дня по двум проектам — Greenery Friends’ Bar и Boris Bar — упал в четыре раза, будничного дня — в 12 раз. Ранее эти заведения работали преимущественно в ночное время суток (Greenery Friends’ Bar работал круглосуточно), с началом пандемии их режим скорректировали до 5 утра, сейчас они работают до 23:00. Остальные заведения Showrest group, работавшие и ранее до 23:00, по доходам в 2020—2021 годах остались практически на доковидном уровне, сообщили в компании.

«Мы готовимся к Новому году, приглашаем музыкантов для создания праздничной атмосферы, как это и было в прошлые годы, — выступят группа „Анже“, „Время луны“, вокалист Амир Исламов с группой Rock Is и другие. Мы не выбираем режим работы или условия допуска в заведения сегодня, поскольку четко действуем в рамках установленных властью ограничений, нарушать их мы не собираемся», — говорит владелец ресторана-пивоварни «Лаборатория живого пива» Илья Ройтенберг.

По его словам, за годы работы сформировался формат заведения и пул его постоянных гостей, в основном это люди среднего и выше среднего возраста, думающие и социально ответственные, которые готовы придерживаться введенных властями ограничений. Согласно праздничному меню, проведение корпоратива в заведении обойдется в 2—2,5 тыс. рублей на человека, в праздничный ужин входит пиво, шампанское, холодные закуски, горячее. За концертную программу дополнительный процент не взимается.

В настоящее время в заведениях общепита области готовятся к проверке QR-кодов у посетителей с 1 декабря, по предварительным данным. Дополнительных затрат со стороны бизнеса это не потребует.