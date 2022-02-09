Новое троллейбусное депо в Челябинске начнут строить в мае 2022 года

Работу проведут в рамках концессионного соглашения с ГК «Синара»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по вопросам развития электротранспорта в региональной столице, сообщает пресс-служба правительства. В частности, обсуждалась реализация проекта по модернизации троллейбусной инфраструктуры и подвижного состава. Обновление пройдет в рамках концессионного соглашения с ГК «Синара».

Решение проблем в системе общественного транспорта правительство Челябинской области начало несколько лет назад. Было запущено масштабное обновление автобусного парка, затем приступили к модернизации трамваев и путей. В октябре 2021 года министерство дорожного хозяйства и транспорта региона заключило концессионное соглашение с ГК «Синара». Среди планов — обновление троллейбусного парка.

«Челябинску необходим новый, современный троллейбусный парк, который обеспечит жителям надлежащий комфорт. Концессия предполагает приобретение новых троллейбусов — 168 единиц. Часть из них поступит уже в этом году. Троллейбусы должны быть новыми и современными. Параллельно с этим надо подтянуть инфраструктуру», — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, документ предусматривает строительство и реконструкцию депо, модернизацию 30 тяговых подстанций, строительство 77 км контактной сети. Работы начнутся уже в этом году с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита.

«Раньше в Челябинске было три депо, будет два — помимо существующего троллейбусного депо будет построено еще и новое. Депо, которое мы реконструируем, будет рассчитано на 200—220 троллейбусов в зависимости от пассажиропотока. В дорожной карте, которую мы согласовали с Миндортрансом, все сроки расписаны. Сейчас мы находимся в стадии проектирования. В марте войдем в госэкспертизу, согласовали все технические параметры, надеемся, что с мая приступим к стройке. График плотный, но согласованный и реальный», — рассказал член совета директоров «Синара — Транспортные Машины» Юрий Осинцев.

Ранее пресс-служба ГК «Синара» сообщала, что подготовкой проекта троллейбусной инфраструктуры Челябинска занимается московский институт «Электротранспроект». Сам Юрий Осинцев в интервью ИА «Первое областное» подробно рассказывал, как холдинг планирует окупить инвестиции, чего ждет от региональных властей и есть ли у концессионера планы на другие виды транспорта и города региона.

Кроме того, во время совещания Алексей Текслер отметил необходимость решения кадрового вопроса. Для водителей следует создавать комфортные условия работы.