Мэрия Челябинска отремонтирует крышу за 8 млн рублей

Администрация ищет подрядчика для замены кровли здания на площади Революции

Администрация Челябинска объявила торги на ремонт кровли административного здания по адресу г. Челябинск, пл. Революции, 2. Начальная цена аукциона составляет 8,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить работы по капитальному ремонту кровли администрации Челябинска в срок до 31 июля 2022 года. Однако допускается и досрочное выполнение работ. В техпаспорте указано, что высота основного здания с первого по пятый этаж составляет 18,6 метра, высота пристроя — 18,10 метра.

«Все работы должны выполняться с учетом того, что объект заказчика является действующим зданием в соответствии с нормами пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе заказчика и представлять угрозу для сотрудников и посетителей»,— говорится в техническом задании.

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью людей, подрядчик должен оповестить об этом всех присутствующих и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности, отдельно обговаривается в техзадании.

При выполнении строительных работ подрядчик обязан обеспечить своими силами уборку крупного мусора, бетонной крошки, песка, цемента, очистить поверхности от строительных загрязнений, а также гарантировать вывоз строительных отходов за свой счет.

«Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все работы», — говорится в конкурсной документации.

Ранее ООО «НИИСтрой» подготовило заключение о техническом состоянии строительных конструкций кровли здания администрации Челябинска, согласно которому было дано заключение, что крыше необходим капитальный ремонт.

«Кровля здания односкатная из профилированного стального настила с организованным наружным водостоком. При осмотре выявлены следующие дефекты и повреждения: кровля имеет неплотные соединения профнастила между собой и в местах примыкания к стенам и слуховым окнам, при осмотре со стороны чердака имеются просветы, обнаружены повреждения листов кровли отверстиями», — говорится в заключении экспертизы.

Состояние крыши было оценено специалистами ООО «НИИСтрой» как «ограниченно работоспособное», которое может перейти в недопустимое при отсутствии мероприятий по устранению выявленных дефектов, в связи с чем необходимо выполнение капитального ремонта.